Danas kiša, pljuskovi i grmljavina: Moguće nepogode

Autor:ATV redakcija
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U Republici Srpskoj danas će preovladavati promjenljivo do pretežno oblačno vrijeme, uz kišu i pljuskove, a lokalno su moguće i jače nepogode.
Jutro će biti pretežno oblačno, na zapadu uz kišu i pljuskove, ponegdje i jače, dok će u ostalim predjelima biti promjenljivo oblačno uz sunčane periode.
Tokom dana oblačnost će se premještati ka istoku i usloviti kišu i pljuskove sa grmljavinom. Lokalno su moguće nepogode praćene jakim vjetrom, gradom i većom količinom padavina za kratko vrijeme.
Uveče i tokom naredne noći biće oblačno, lokalno sa slabom kišom, dok su na jugu i dalje mogući pljuskovi.
Vjetar će biti slab do umjeren, južni i jugozapadni, dok će na sjeveru duvati sjeverozapadni vjetar. Uz prve pljuskove očekuju se jaki udari zapadnog vjetra.
Maksimalna temperatura vazduha biće od 17 stepeni Celzijusovih na zapadu i u višim predjelima do 32 stepena na jugu i jugoistoku, saopštio je RHMZ.
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