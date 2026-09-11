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Danas kiša, pljuskovi i grmljavina: Moguće nepogode

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11.09.2026 07:11

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Данас киша, пљускови и грмљавина: Могуће непогоде
Foto: ATV

U Republici Srpskoj danas će preovladavati promjenljivo do pretežno oblačno vrijeme, uz kišu i pljuskove, a lokalno su moguće i jače nepogode.

Jutro će biti pretežno oblačno, na zapadu uz kišu i pljuskove, ponegdje i jače, dok će u ostalim predjelima biti promjenljivo oblačno uz sunčane periode.

Tokom dana oblačnost će se premještati ka istoku i usloviti kišu i pljuskove sa grmljavinom. Lokalno su moguće nepogode praćene jakim vjetrom, gradom i većom količinom padavina za kratko vrijeme.

Uveče i tokom naredne noći biće oblačno, lokalno sa slabom kišom, dok su na jugu i dalje mogući pljuskovi.

Vjetar će biti slab do umjeren, južni i jugozapadni, dok će na sjeveru duvati sjeverozapadni vjetar. Uz prve pljuskove očekuju se jaki udari zapadnog vjetra.

Maksimalna temperatura vazduha biće od 17 stepeni Celzijusovih na zapadu i u višim predjelima do 32 stepena na jugu i jugoistoku, saopštio je RHMZ.

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