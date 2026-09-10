Sutra je Usjekovanje: Narodno vjerovanje kaže da je jedan potez veliki grijeh

Na ovaj veliki i tužan praznik post je strog, a narodna vjerovanja strogo zabranjuju korišćenje noža i crvene hrane.

Domaćini i domaćice dobro znaju da se na ovaj datum postupa drugačije nego ostalim danima, jer narodna vjerovanja izuzetno poštuju stradanje ovog velikog svetitelja.

Strogi post, molitva i tradicionalne zabrane

Prema predanju, na dan kada je Jovan Krstitelj postradao, vrijeme treba provesti u miru, molitvi i strogom postu. Sveti Jovan, poznat i kao Preteča Hristov, bio je veliki prorok koji je krstio Isusa Hrista u rijeci Jordanu, posvetivši svoj život pozivanju ljudi na pokajanje i pripremi za dolazak Mesije.

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Poseban akcenat stavlja se na narodne običaje koji se prenose generacijama: na ovaj dan se tradicionalno izbjegava bilo kakvo korišćenje noža, a iz kuće se uklanja sve što je crvene boje uključujući hranu i piće poput crvenog vina, paradajza ili jabuka jer crvena boja simboliše prolivenu krv svetitelja.

Molitva Svetom Jovanu Krstitelju

"Krstitelju Hristov, propovjedniče pokajanja, ne prezri mene pokajnika, nego, udružen sa nebeskim Vojnicima, moli se Gospodu za mene nedostojnog, utučenog, nemoćnog i tužnog, zapalog u mnoge nevolje, izmučenog burnim mislima uma mog, jer sam ja pećina zlih djela, te nema kraja mojoj grehovnoj navici. Um je moj prikovan za zemaljske stvari. Šta ću učiniti? Ne znam... I kome da pribjegnem, da spasena bude duša moja? Samo tebi, Sveti Jovane, koji si imenjak blagodati, jer znam da si posje Bogorodice najveći između rođenih od žena, jer si se udostojio da dodirneš glavu Cara Hrista, Jagnjeta Božijeg, Koje uzima grijehe svijeta. Moli Njega za moju grešnu dušu, da bar od sada, u jedanaesti čas, ponesem blagi jaram Hristov i primim platu sa posljednjima. O, Krstitelju Hristov, česni Pretečo, posljednji proroče, prvi mučeniče, postnika i pustinjaka nastavniče, učitelju čistote, i prisni druže Hristov, tebe molim, tebi pribjegavam, ne odreci mi tvoju pomoć, nego me podigni palog od mnogih grehova, obnovi mi dušu pokajanjem kao drugim krštenjem, jer si začetnik i jednog i drugog: krštenjem spirajući praroditeljski grijeh, a pokajanjem očišćujući svako rđavo djelo; očisti me oskrnavljenog gresima i uvedi me tamo gdje ništa nečisto ne ulazi, u Carstvo Nebesko. Amin."

(Kurir)

