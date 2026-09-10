23 miliona KM za 273 privredna subjekta u Srpskoj

Odobreno je 23 miliona maraka podsticaja, dok je ukupna vrijednost investicionih projekata 106 miliona.

23 miliona za 273 privredna subjekta u Srpskoj. Sredstva će biti usmjerena na različite projekte domaćih privrednika, od unapređenja proizvodnje i nabavka opreme do ulaganja u energetsku efikasnost.

"Prijavili smo projekat nove punilice u proizvodnji i jednog novog multifunkcionalnog disolvera koji će u principu poboljšati uopšteno radne uslove u proizvodnji, a i povećati kapacitet za oko 90 odsto", direktor i suvlasnik firme „Kolorit“ Banjaluka Saša Matić.

"Posljednji projekat podrazumijevao je nabavku 4 savremene mašine za obradu metala, ukupna vrijednost projekta iznosila je oko 840.000KM, ministarstvo je prepoznalo kvalitet našeg projekta i dodijelilo nam sredstva u iznosu od 192.000KM, što je izuzetno značajan iznos", istakao je predstavnik firme „MP Pandurević“ Modriča Bojan Simić.

"Mi smo sad sa ovim projektom 50% zelene energije i možemo da konkurišemo na sva tržišta sa tim, poboljšavamo svoju poziciju s obzirom da naši konkurenti su veliki svjetski proizvođači nisu interni proizvođači iz BiH", izjavio je direktor „Alumine“ Zvornik Radislav Filipović.

Ministarstvo privrede i preduzetništva raspisalo je javni poziv za dodjelu podsticaja za ulaganja još u junu. Prijavilo se ukupno 333 privredna subjekta. Resorni ministar ističe da je riječ o podsticajima za investiciju od ukupno 106 miliona maraka, te naglasio da je prerađivačka industrija nosilac razvoja Srpske.

"Mi danas imamo tu priliku da jednim od nekih tih privrednih subjekata uručimo rješenja o rezervaciji sredstava za podsticaj. Prihvatili smo investiciije od 106 miliona maraka naše privrede, znamo da je prerađivačka industrija nosilac razvoje Republike Srpske, znamo da su otežani uslovi u poslovanju zbofg svih iazova koja se dešavaju u Evropi i svijetu", kazao je ministar privrede i preduzetništva Republike Srpske Radenko Bubić.

Podsticajima bi trebalo da se pomogne privrednicima u realizaciji novih investicija i unapređenju poslovanja, a interesovanje za javni poziv pokazuje da za ovom vrstom podrške i danje postoji velika potreba.