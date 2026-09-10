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Ovo je trenutno najtužnija slika u Srbiji

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10.09.2026 20:04

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Убијена породица из Великог Гардишта
Foto: Društvene mreže

Anita Č. (46) preminula je u bolnici poslije deset dana grčevite borbe ljekara za njen život, čime je postala treća žrtva nezapamćenog masakra u Velikom Gradištu.

Nesrećnoj ženi je 29. avgusta u glavu pucao rođeni brat B. K. tokom svađe oko nasljedstva. Nakon što je teško ranio sestru, monstrum je pešice otišao do njenog doma i na spavanju ubio njenog supruga S. Č. (48), omiljenog lokalnog vatrogasca, kao i njihovu devetnaestogodišnju kćerku J. Č., da bi potom presudio i sebi, prenosi "Telegraf".

Slika koja kida dušu: Zagrljeni otac, majka i kći

Da je u ovom krvavim piru zauvijek ugašena jedna neizmjerna ljubav i cjelokupan dom ove čestite porodice, svjedoči i potresna slika koja se nakon vijesti o Anitinoj smrti proširila društvenim mrežama.

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Na njoj Anita, njen suprug S. Č. i njihova jedinica J. Č. stoje nasmijani i zagrljeni — slika srećne i složne porodice kakvu su svi u Velikom Gradištu znali. U opisu objave stoji poruka koja kida i najtvrđa srca: "Za sećanje na jednu porodicu. Zauvijek ćete živjeti u našim srcima".

Prijatelji i mještani se sa suzama opraštaju od njih, svjesni da je kuća ove porodice sada zauvijek ostala prazna i zakatančena.

Krvavi testament i metak umjesto dogovora

Sve je počelo u roditeljskoj kući, gdje je B. K. pozvao sestru Anitu u namjeri da je primora da mu prepiše imovinu.

Njihov otac, u varoši poznat kao "Toma otrov", preminuo je u aprilu ove godine i testamentom u potpunosti isključio sina iz nasljedstva. Sporni papir, isprskan krvlju, policija je pronašla na mjestu zločina.

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Nakon što je brat bez milosti pucao Aniti u glavu, teško ranjena žena uspjela je da izmili na ulicu. U lokvi krvi primijetila ju je prestrašena djevojčica na biciklu i alarmirala komšije. Dok je nesrećna žena krvarila na asfaltu, njen brat je hladnokrvno prešao 300 metara do njenog doma kako bi zatro čitavu lozu.

Sistematski zatro sestrinu porodicu

U domu sestre, B. K. je započeo brutalni pohod.

Zet S. Č. (48): Vatrogasac koji je spasavao tuđe živote, zatečen je u krevetu i ubijen hicem u glavu na spavanju.

Zetova majka S. Č. pogođena je jednim hicem na ulazu u sobu i sa teškim povredama prevezena u bolnicu.

Sestričina J. Č. (19): Jedino dijete u porodici i ponos roditelja, dočekala je ujaka na spratu kuće gdje joj je bez sekunde oklijevanja pucao u glavu.

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Nakon što je bio ubijeđen da je pobio sve i zatvorio sestrinu kuću, B. K. je pucao sebi u glavu.

Tuga koja razdire Veliko Gradište

Cijelo Veliko Gradište i dalje je u dubokom šoku i neopisivom bijesu, ne vjerujući da su tri nevina života nestala zbog komada cigle i zemlje.

Nastradali vatrogasac S. Č. i njegova mezimica J. Č. sahranjeni su 2. septembra, kada je rijeka od nekoliko hiljada ljudi satima stajala u koloni. Sa druge strane, ubica je sahranjen u tišini u Požarevcu, bez prijatelja i kolega.

Tragičnim vijestima iz bolnice, gdje je Anita podlegla povredama poslije 10 dana borbe, porodični dom ove porodice u Velikom Gradištu zauvijek je ugašen.

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Ubistvo

Srbija

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