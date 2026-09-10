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Rajaner osporava da je Srbinu ispala glava kroz razbijeni prozor

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10.09.2026 18:45

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Љубиша Каровић инцидент Рајанер
Foto: Telegraf/printscreen

Avio-kompanija "Rajaner" osporiće tvrdnju da je dio tijela putnika tokom leta bio izvučen kroz prozor aviona koji se razbio 10. jula na letu FR1879.

Kako je "Aero.rs" pisao, Let je za "Rajaner" obavljala "Malta er", kompanija iz sastava "Rajaner" grupe, avionom "boing 737-800" (Boeing 737-800) registracije 9H-QEU.

Direktor kompanije Majkl O'Liri rekao je da je putnik Ljubiša Karić sigurno bio povučen "ka prozoru", ali da nije izašao kroz otvor, prenosi "Gardijan".

Putnik Ljubiša Karić teško povrijeđen tokom leta

Američki istražitelji ispituju incident u kojem je 61-godišnji Ljubiša Karić teško povrijeđen kada se prozor pored njegovog sjedišta razbio tokom leta "Rajanera" iz Grčke ka Njemačkoj u julu.

Karićev advokat rekao je da je „srpski biznismen, usljed nagle dekompresije, povučen nazad nakon što su mu glava i desna ruka bili izvučeni kroz prozor“.

Međutim, izvršni direktor "Rajanera" Majkl O'Liri rekao je novinarima nakon godišnje skupštine kompanije u Dablinu u četvrtak da će "Rajaner" osporiti takav opis događaja.

"Sigurno je povučen ka prozoru, ali nije izašao kroz prozor", rekao je O'Liri.

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Istragu vodi američki Nacionalni odbor za bezbjednost saobraćaja (NTSB), a u njoj učestvuju i „boing“, proizvođač aviona 737, proizvođač motora "Dži-I" i "Rajaner".

O'Liri je tvrdio da Karić „nije djelimično bio van prozora“ i da dio njegovog lica nije izašao kroz otvor.

"Ne mislimo da je bilo koji dio njegovog tijela izašao kroz prozor, ali je sigurno bio povučen u veoma dramatičnim okolnostima ka prozoru", rekao je O'Liri.

On je dodao da je putnik bio vezan sigurnosnim pojasom.

„Sigurno ćemo na kraju procesa osporiti tvrdnju da se on ili bilo koji dio njegovog tijela savio kroz prozor“, rekao je O'Liri.

Istovremeno je naglasio da ne pokušava da umanji ozbiljnost događaja i da će kompanija morati da sačeka rezultate izvještaja NTSB-a.

Supruga opisala trenutke spasavanja

Karić je više puta isticao da vjeruje da ga je sigurnosni pojas zadržao u avionu dok je gubio svijest.

Njegova supruga Svetlana rekla je da je jedan putnik imao ključnu ulogu u njegovom spasavanju, dok je gledala svog supruga "napola unutra, napola van aviona", prenosi "Gardijan".

Prema njenim riječima, koje prenosi londonski list, nepoznati putnik, "a kojeg se vjeruje da je Albanac", učinio je sve što je mogao da ga vrati unutra", a zatim je pokušao da blokira prozor - prvo torbom, koju je vazduh odmah usisao, a potom koferom, što je uspjelo.

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