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Posljedice nevremena u Banjaluci: Vatrogasci objavili fotografije

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10.09.2026 19:25

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Посљедице невремена у Бањалуци
Foto: Facebook

Banjalučki vatrogasci su juče, nakon snažnog nevrijemena, u poslijepodnevnim časovima na više lokacija uklanjali oborena stabla s krova kuće, saobraćajnica i kablova rasvjete.

Banjaluku je u poslijepodnevnim časovima zahvatilo nevrijeme praćeno jakim vjetrom, obilnom kišom i grmljavinom, koje je napravilo probleme i u saobraćaju.

Vatrogasci su juče imali ukupno 15 intervencija, a veliki broj njih uslijedio je upravo nakon dolaska nevremena.

Posebno intenzivno bilo je između 16 i 18 časova.

U Ulici Stojana Jankovića vatrogasci su u 16.22 časova intervenisali zbog stabla koje je palo na krov kuće i saobraćajnicu.

Gotovo istovremeno, u Priječanima su uklanjali stablo sa saobraćajnice i kablova rasvjete.

Intervencije zbog oborenih stabala zabilježene su i u ulicama Mladena Stojanovića, Miše Stupara, Marka Lipovca, Jove Kremenovića i Romanijskoj.

Posljednja intervencija evidentirana je u 23.40 časova u Ulici Ognjena Price, gd‌je su vatrogasci pružili pomoć sugrađaninu.

Nevrijeme nije pogodilo samo Banjaluku. Snažan olujni sistem zahvatio je i Laktaše, gd‌je je palo toliko leda da su ga mještani uklanjali lopatama, dok su voda i grad pričinili materijalnu štetu. Nevrijeme je zahvatilo i Prijedor i Kostajnicu.

"Protivgradna preventiva Republike Srpske" saopštila je danas da su tokom jučerašnjih nestabilnosti na području Srpske ispaljene ukupno 133 protivgradne rakete.

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Tagovi :

Banjaluka

nevrijeme

Vatrogasci

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