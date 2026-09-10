Posljedice nevremena u Banjaluci: Vatrogasci objavili fotografije

Autor:ATV redakcija
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Banjalučki vatrogasci su juče, nakon snažnog nevrijemena, u poslijepodnevnim časovima na više lokacija uklanjali oborena stabla s krova kuće, saobraćajnica i kablova rasvjete.
Banjaluku je u poslijepodnevnim časovima zahvatilo nevrijeme praćeno jakim vjetrom, obilnom kišom i grmljavinom, koje je napravilo probleme i u saobraćaju.
Vatrogasci su juče imali ukupno 15 intervencija, a veliki broj njih uslijedio je upravo nakon dolaska nevremena.
Posebno intenzivno bilo je između 16 i 18 časova.
U Ulici Stojana Jankovića vatrogasci su u 16.22 časova intervenisali zbog stabla koje je palo na krov kuće i saobraćajnicu.
Gotovo istovremeno, u Priječanima su uklanjali stablo sa saobraćajnice i kablova rasvjete.
Intervencije zbog oborenih stabala zabilježene su i u ulicama Mladena Stojanovića, Miše Stupara, Marka Lipovca, Jove Kremenovića i Romanijskoj.
Posljednja intervencija evidentirana je u 23.40 časova u Ulici Ognjena Price, gdje su vatrogasci pružili pomoć sugrađaninu.
Nevrijeme nije pogodilo samo Banjaluku. Snažan olujni sistem zahvatio je i Laktaše, gdje je palo toliko leda da su ga mještani uklanjali lopatama, dok su voda i grad pričinili materijalnu štetu. Nevrijeme je zahvatilo i Prijedor i Kostajnicu.
"Protivgradna preventiva Republike Srpske" saopštila je danas da su tokom jučerašnjih nestabilnosti na području Srpske ispaljene ukupno 133 protivgradne rakete.
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