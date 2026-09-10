Knežević: Stanje sa požarom u Gornjoj Piskavici stabilno

Stanje sa požarom u Gornjoj Piskavici je stabilno, rekao je predsjednik MZ Gornja Piskavica Goran Knežević.

Istakao je da stanje nije alarmantno.

"Gori na pojedinim dijelovima. Ovdje je palo malo kiše i ima vjetra. Nadamo se da vjetar neće pogoršati stanje", rekao je Knežević za RTRS

Naveo je da su kuće odbranjene i da je to najvažnije.