Knežević: Stanje sa požarom u Gornjoj Piskavici stabilno

Autor:ATV redakcija
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Stanje sa požarom u Gornjoj Piskavici je stabilno, rekao je predsjednik MZ Gornja Piskavica Goran Knežević.
Istakao je da stanje nije alarmantno.
"Gori na pojedinim dijelovima. Ovdje je palo malo kiše i ima vjetra. Nadamo se da vjetar neće pogoršati stanje", rekao je Knežević za RTRS
Naveo je da su kuće odbranjene i da je to najvažnije.
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