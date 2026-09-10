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Knežević: Stanje sa požarom u Gornjoj Piskavici stabilno

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10.09.2026 08:14

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Стање са пожаром у Горњој Пискавици је стабилно, рекао је предсједник МЗ Горња Пискавица Горан Кнежевић.
Foto: RTRS

Stanje sa požarom u Gornjoj Piskavici je stabilno, rekao je predsjednik MZ Gornja Piskavica Goran Knežević.

Istakao je da stanje nije alarmantno.

"Gori na pojedinim dijelovima. Ovdje je palo malo kiše i ima vjetra. Nadamo se da vjetar neće pogoršati stanje", rekao je Knežević za RTRS

Naveo je da su kuće odbranjene i da je to najvažnije.

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Tagovi :

Gornja Piskavica

požar

vatra

šumski požar

Vatrogasci

Banja Luka

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