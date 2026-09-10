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Avion u kojem je bio Zelenski umalo pogodio dron

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10.09.2026 09:14

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Украјински предсједник Володимир Зеленски разговара током заједничке конференције за новинаре са британским премијером Киром Стармером у Кијеву, Украјина, у четвртак, 16. јула 2026. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/Efrem Lukatsky

Avion kojim je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u utorak putovao u Oslo na sahranu norveškog kralja zamalo je pogodio dron prilikom polijetanja iz Moldavije, rekao je u srijedu norveški premijer Jonas Gar Store za javni servis NRK.

"Njegov avion zamalo je pogodio dron u trenutku kada je trebalo da poleti iz Moldavije. To je stvarnost sa kojom se suočava“, rekao je Store, koji nije naveo izvor te informacije niti koliko je dron bio blizu, prenosi Hina.

Zvaničnici u Moldaviji nisu komentarisali Storeovu izjavu.

Slijetanja i polijetanja na aerodromu u Kišinjevu bila su u utorak nakratko obustavljena zbog dva drona koja su ušla u moldavski vazdušni prostor. Nekoliko letova prema glavnom gradu sletjelo je na aerodrome izvan Moldavije ili je bilo primorano da kruži u vazduhu, pokazuju podaci platforme Flajtradar24.

Jedan dron pao je na polje i izazvao požar, dok je drugi nastavio u rumunski vazdušni prostor.

Moldavska predsjednica Maja Sandu osudila je povrede vazdušnog prostora kao „ozbiljnu prijetnju ljudskim životima“, a osudila je i napad na granični prelaz sa Ukrajinom u kojem su poginule dvije osobe.

Zelenski je u srijedu prisustvovao sahrani norveškog kralja Haralda V, hodajući iza njegovog kovčega zajedno sa drugim šefovima država u centru Osla. Napustio je Norvešku ubrzo nakon završetka sahrane.

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Tagovi :

Volodimir Zelenski

avion

dron

Ukrajina

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