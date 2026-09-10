Logo

Muškarac krao iz vikendica u Čelincu, nestao frižider, alkohol...

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
10.09.2026 10:07

Komentari:

0
полиција дастер службеници МУП-а
Foto: ATV

Policija u Čelincu uhapsila je V.J. iz Kotor Varoši zbog sumnje da je od 3. do 6. septembra iz dvije vikendice ukrao frižider, mašinu za pranje pod pritiskom, električne alate i alkoholno piće.

Prema saopštenju policije, V.J. se sumnjiči da je počinio dvije krađe iskoristivši nepažnju vlasnika vikendica.

"Na osnovu naredbi Osnovnog suda u Kotor Varošu, a uz prethodnu saglasnost dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, izvršen je pretres kuće, pomoćnih objekata, pokretnih stvari i objekata kojom prilikom su pronađeni i oduzeti predmeti koji potiču iz navedenih krivičnih djela. Sve mjere i radnje preduzete su pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka", saopšteno je iz PU Banjaluka.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Čelinac

Krađa

vikendica

Komentari (0)

Pročitajte više

Далибор Бартула спроведен у Републичко јавно тужилаштво

Hronika

Dalibor Bartula sproveden u Republičko javno tužilaštvo

2 h

0
Влада Републике Српске министри сједница 27.8.2026.

Republika Srpska

Sjednica Vlade Srpske, evo šta je na dnevnom redu

2 h

4
На глобалном плану: Између историје, политике и свијета који се мијења

Emisije

Na globalnom planu: Između istorije, politike i svijeta koji se mijenja

2 h

0
Јегуља живи у бунару 35 година.

Društvo

Neobičan stanar bunara porodice Lekić: Tu je već 35 godina

2 h

0

Više iz rubrike

Далибор Бартула спроведен у Републичко јавно тужилаштво

Hronika

Dalibor Bartula sproveden u Republičko javno tužilaštvo

2 h

0
ротација ротације трептачи полиција возило

Hronika

Potvrđeno za ATV: Predao se Dalibor Bartula!

2 h

0
крушке плод дрво воће зелене жуте

Hronika

Lopovi „obrali“ kruške: Pričinjena veća materijalna šteta

3 h

0
Полиција МУП РС Бањалука

Hronika

Udes na putu Banjaluka-Mrkonjić Grad: Obustavljen saobraćaj

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

44

U Banjaluci obilježen Dan ratnih vojnih invalida

12

40

Prihvaćen poseban kolektivni ugovor za zaposlene u organima uprave

12

34

Slovenija ukida devetogodišnju osnovnu školu: Katastrofalan pad znanja pokrenuo veliku reformu

12

28

Bivši fudbaler Partizana izvršio samoubistvo

12

23

Vidović: Za isplatu stare devizne štednje biće emitovane obveznice vrijedne 3,67 miliona KM

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima