Muškarac krao iz vikendica u Čelincu, nestao frižider, alkohol...

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Policija u Čelincu uhapsila je V.J. iz Kotor Varoši zbog sumnje da je od 3. do 6. septembra iz dvije vikendice ukrao frižider, mašinu za pranje pod pritiskom, električne alate i alkoholno piće.

Prema saopštenju policije, V.J. se sumnjiči da je počinio dvije krađe iskoristivši nepažnju vlasnika vikendica. "Na osnovu naredbi Osnovnog suda u Kotor Varošu, a uz prethodnu saglasnost dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, izvršen je pretres kuće, pomoćnih objekata, pokretnih stvari i objekata kojom prilikom su pronađeni i oduzeti predmeti koji potiču iz navedenih krivičnih djela. Sve mjere i radnje preduzete su pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka", saopšteno je iz PU Banjaluka.

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