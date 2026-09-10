Ambrozija na vrhuncu sezone: Visoke koncentracije polena očekuju se do kraja septembra

Najviše koncentracije polena ambrozije, kako na dnevnom, tako i na nedjeljnom nivou bilježe se u ovom periodu godine.

Podaci Agencije za zaštitu životne sredine sa 27 mjernih mjesta širom Srbije pokazuju visoke vrijednosti polena, što znači da su koncentracije u vazduhu na nivou koji kod osoba alergičnih na ambroziju mogu izazvati pojavu alergijskih simptoma.

„Situacija je nešto povoljnija na jugu Srbije, gdje su izmjerene niže koncentracije u odnosu na ostale delove zemlje“, rekla je za Tanjug Ana Ljubičić iz Agencije za zaštitu životne sredine.

Prema trenutnim pokazateljima i dosadašnjem iskustvu, očekuje se da će visoke koncentracije polena ambrozije potrajati do kraja septembra, početka oktobra.

Ljubičić je ukazala na to da, iako se najintenzivnije oslobađanje polena očekuje tokom ovog perioda, sama biljka može da cvjeta sve do kraja oktobra.

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„Na količinu polena ove godine uticali su i vremenski uslovi. Visoka temperatura, koja je često prelazila 32 stepena, kao i izražena suša, dovele su do toga da ambrozija ispusti manju količinu polena u odnosu na prošlu godinu“, rekla je Ljubičić.

Objasnila je da u nepovoljnim uslovima biljka svoje resurse preusmjerava na preživljavanje, pa joj oprašivanje nije primarni prioritet.

To se može uočiti i na poljoprivrednim površinama, dok je, na primjer, kukuruz već požuteo usled suše, ambrozija i dalje ostaje zelena, navela je Ljubičić.

„Ambrozija je izuzetno otporan i prilagodljiv korov koji se brzo širi. Jedna biljka može proizvesti i osloboditi veoma veliku količinu polena, zbog čega koncentracije u vazduhu mogu veoma brzo da se povećaju, naročito tokom povoljnih vremenskih uslova za širenje polena“, istakla je Ljubičić.

Građanima se savjetuje da prate zvanične informacije o koncentracijama polena, rekla je ona i dodala da su na sajtu Agencije za zaštitu životne sredine dostupni su podaci o prisutnim vrstama polena, kao i informacija o očekivanom kretanju koncentracija.

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Ukazala je da je posebno je značajna kolona „TREND“, koja pokazuje da li se očekuje pad, zadržavanje približno istih vrijednosti ili porast koncentracije polena.

„Informacije su dostupne i putem Android aplikacije 'Polen Srbija', kao i preko Instagram profila Agencije i drugih aplikacija koje kao izvor podataka koriste informacije Agencije za zaštitu životne sredine“, rekla je Ljubičić.

Dodala je da mjerenja koncentracije polena nisu dostupna onlajn u realnom vremenu, prije svega zato što za praćenje polena to nije neophodno.

Biljke prolaze kroz određene fenološke faze, a period cvetanja traje ograničeno vrijeme.

„Na osnovu kontinuiranog prikupljanja podataka, poznavanja fenologije biljaka i višegodišnjeg iskustva moguće je dati relevantnu informaciju o trenutnom stanju, kao i o očekivanom kretanju koncentracija polena u narednom periodu“, rekla je Ljubičić, prenosi Sputnik.