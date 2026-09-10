Opozvan Samir Baćevac zbog uvredljive objave o generalu Ratku Mladiću

Odbornici u Skupštini grada Bijeljina jednoglasno su danas opozvali potpredsjednika Skupštine grada Samira Baćevca iz SDA.

Razlog opoziva je nemoralno i nedolično ponašanje na društvenim mrežama, gdje je na svom Fejsbuk profilu podijelio objavu o smrti generala Ratka Mladića.

Prijedlog za opoziv podnijelo je 28 odbornika Skupštine grada Bijeljina, na današnjoj sjednici jednoglasno podržalo svih 30 odbornika, dok je jedan glasački listić neupotrebljen.

Baćevac je napisao "Krepao je Ratko Mladić" u pomenutoj objavi, a sporna riječ je "krepao", za šta je Baćevac tvrdio da je u pitanju "nenamjerna greška", a do koje je došlo zbog korišćenja vještačke inteligencije prilikom kreiranja pomenute objave. On navodi dalje da je spornu objavu promijenio te se izvinio građanima.

Klubovi odbornika SNSD i SDS zatražili su od Baćevca da vrati odbornički mandat i povuče se iz političkog života, a pošto je i predavač islamske vjeronauke.

Zbog govora mržnje zatraženo je reagovanje Ministarstva prosvjete Republike Srpske, Aktiva direktora, ali i Tužilaštva.