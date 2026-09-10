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U Banjaluci obilježen Dan ratnih vojnih invalida

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10.09.2026 12:44

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Код Централног спомен-обиљежја погинулим борцима Републике Српске у Бањалуци данас је служен парастос, положени вијенци и цвијеће поводом обиљежавања Дана ратних војних инвалида Републике Српске.
Foto: ATV

Kod Centralnog spomen-obilježja poginulim borcima Republike Srpske u Banjaluci danas je služen parastos, položeni vijenci i cvijeće povodom obilježavanja Dana ratnih vojnih invalida Republike Srpske.

Parastos su služili sveštenici Eparhije banjalučke.

Vijence su položili delegacija Saveza ratnih vojnih invalida Republike Srpske, izaslanik srpskog člana Predsjedništva BiH Maja Gačić, te delegacija grada Banjaluka.

Cvijeće su položile delegacije 11 opštinskih udruženja ratnih vojnih invalida, Bataljona vojne policije Prvog krajiškog korpusa VRS, Posebne jedinice policije MUP-a Republike Srpske, Udruženja civilnih žrtava rata, Drugog bataljona vojne policije Drugog Krajiškog korpusa VRS, Udruženja žena žrtava rata Republike Srpske.

Дан ратних војних инвалида
Dan ratnih vojnih invalida
ATV

Ruže su položile i delegacije Udruženja 53. Graničnog bataljona Košare iz Srbije, Udruženja veterana posebnih jedinica policije iz Srbije, Akademije Vidovdanskih srpskih vitezova iz Srbije, gardisti generala Ratka Mladića, porodice poginulih i nestalih grada Banjaluka, SUBNOR-a i UDAS-a.

Svečani dio obilježavanja biće održan u banjalučkom restoranu "Studenac".

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Tagovi :

Dan ratnih vojnih invalida

Banja Luka

Centralno spomen-obilježje VRS

vojska

Parastos

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