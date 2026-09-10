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"Mjerama Vlade za podršku mladima u poljoprivredi uloženo 76 miliona KM"

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10.09.2026 13:42

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"Мјерама Владе за подршку младима у пољопривреди уложено 76 милиона КМ"
Foto: Pexel/Wolfgang Weiser

Premijer Republike Srpske Savo Minić rekao je danas u Šekovićima da je mjerama Vlade Srpske od 2022. do kraja 2025. godine za podršku mladima u poljoprivredi izdvojeno 76.000.000 KM.

"Mladi su odabrali teži put, ali će ostati i raditi u Republici Srpskoj", rekao je Minić uoči otvaranja treće Konferencije mladih u poljoprivredi Republike Srpske koja se ove godine održava u Šekovićima.

On je rekao da su energija i poljoprivredna proizvodnja najbitnije.

"Svaka zajednica kada ima energiju i hranu ima samostalnost i slobodu", istakao je Minić.

On je poručio da je u ovoj godini realizovana još jedna mjera, a to je podjela traktora.

"Imamo nekoliko momaka koji imaju zadruge i okupljaju mlade. Imamo zadrugu iz Šamca, koja se zove `Zemlja očeva – Tera patria` koja okuplja i koju su osnovala djeca poginulih boraca i koji pokazuju koliko je ostala želja da žive i rade u Republici Srpskoj, a resorno ministarstvo sa njima kreira mjere", poručio je Minić, prenosi Srna

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Tagovi :

Savo Minić

Poljoprivreda

podrška mladima

Republika Srpska

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