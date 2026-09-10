Na Crnom vrhu kod Zvornika obilježeno 34 godine od ubistva 11 pripadnika VRS

Autor:ATV redakcija
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Na Crnom vrhu kod Zvornika obilježeno je 34 godine od kada je od strane muslimanskih snaga Srebrenice ubijeno 11 pripadnika Vojske Republike Srpske.
Služen je parastos na mjestu gdje su ubijeni, a potom su položeni vijenci i prislužene svijeće.
Predsjednik Gradske organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Milivoje Marković rekao je da su srebrenički muslimani prije 34 godine na Crnom vrhu iz zasjede presjekli kolonu vozila i izvršili neviđeni zločin nad civilima, vojnicima i policijom, od kojih je većina bila u civilnim odijelima.
(RTRS)
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