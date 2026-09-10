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Na Crnom vrhu kod Zvornika obilježeno 34 godine od ubistva 11 pripadnika VRS

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10.09.2026 11:57

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На Црном врху код Зворника обиљежено 34 године од убиства 11 припадника ВРС
Foto: RTRS

Na Crnom vrhu kod Zvornika obilježeno je 34 godine od kada je od strane muslimanskih snaga Srebrenice ubijeno 11 pripadnika Vojske Republike Srpske.

Služen je parastos na mjestu gdje su ubijeni, a potom su položeni vijenci i prislužene svijeće.

Predsjednik Gradske organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Milivoje Marković rekao je da su srebrenički muslimani prije 34 godine na Crnom vrhu iz zasjede presjekli kolonu vozila i izvršili neviđeni zločin nad civilima, vojnicima i policijom, od kojih je većina bila u civilnim odijelima.

(RTRS)

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Zvornik

Crni vrh

stradanje Srba

služen parastos

Vojska Republike Srpske

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