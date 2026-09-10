„Moje zdravstvo": Saznajte koliko je Fond platio vaše analize, operacije i liječenje

Osiguranici Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske u aplikaciji "Moje zdravstvo" mogu da pronađu odgovore na pitanja koliko je koštala dijagnostička procedura, laboratorijska analiza, operativni zahvat ili bolničko liječenje koje su koristili, saopšteno je iz Fonda.

"Osiguranici prvi put, zahvaljujući ovoj aplikaciji, imaju uvid da li su zdravstveno osigurani, koliko su za liječenje ili određene analize izdvojili lično kroz participaciju, a koliko je izdvojio Fond iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja", pojasnili su iz Fonda.

Ova aplikacija omogućava osiguranicima uvid u njihov elektronski zdravstveni karton, odnosno dostupni su im nalazi, mišljenja i izvještaji ljekara specijalista, rezultati dijagnostičkih procedura, kao i uputnice.

"Fond i na ovaj način nastavlja sa digitalizacijom zdravstvenog sistema, s ciljem veće transparentnosti i dostupnosti informacija osiguranicima", istaknuto je u saopštenju.

U Fondu zdravstvenog osiguranja su ukazali da osiguranici, koji još nisu preuzeli pristupne podatke za aplikaciju, korisničko ime i lozinku, to mogu da učine u svim poslovnicama Fonda radnim danima od 7.30 do 15.30 časova i dobiju potvrdu da su to preuzeli.

Aplikacija je dostupna i za android i "epl" uređaje, a nakon preuzimanja pristupnih podataka moguće joj je pristupiti putem računara preko internet stranice mojezdravstvo.org, kao i putem mobilnog telefona, a korisnici nakon prve prijave mogu i da promijene lozinku.

"Od trenutka preuzimanja pristupnih podataka, osiguranici snose odgovornost za njihovu eventualnu zloupotrebu. Sugerišemo da se aplikacija koristi isključivo za lične potrebe jer sadrži osjetljive medicinske podatke", naveli su iz Fonda.

Za sve nedoumice i dodatne informacije, osiguranici mogu pozvati besplatan info-broj 0800/508-08.