Logo

Avgust 2026. godine najtopliji mjesec na svijetu u istoriji mjerenja

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
10.09.2026 08:20

Komentari:

0
Двије жене ходају са мајицама на глави по врелом дану.
Foto: Tanjug/AP

Avgust 2026. godine bio je najtopliji mjesec na svijetu u istoriji mjerenja, saopštila je danas Evropska klimatska opservatorija Kopernikus.

Globalna prosječna temperatura vazduha u avgustu bila je 1,65 stepena Celzijusa iznad predindustrijske referentne vrijednosti a sa produženim i ranim toplotnim talasima, zapadna Evropa je oborila ljetnji temperaturni rekord koji je bio postavljen 2003. godine, prenose mediji.

Prošlog mjeseca, prosečna globalna temperatura vazduha dostigla je 16,96 stepeni Celzijusa, što je 1,65 stepeni više nego u predindustrijskom referentnom periodu od 1850. do 1900. godine.

Avgust je bio prvi mjesec od novembra 2025. godine, koji je premašio 1,5 stepena Celzijusa, granicu koja je postavljena Pariskim sporazumom o klimatskim promenama.

Okeani izvan polova su takođe prošlog mjeseca oborili rekord prosečne temperature, zbog globalnog zagrevanja, a prosječna temperatura je dostigla 21,07 stepeni Celzijusa, kao najviša koja je ikada zabeležena za avgust, saopštio je Kopernikus.

Predstavnica Evropskog centra za srednjoročne vremenske prognoze (ECMWF) Samanta Berdžes je kazala da je „avgust 2026. godine bio najtopliji avgust i najtopliji mesec ikada zabilježen“, prenosi Sputnik.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Vrijeme

najtopliji mjesec

avgust

vrućine

rekordne temperature

Komentari (0)

Pročitajte više

киша невријеме падавине обилне

Društvo

Danas osjetno svježije, u ovim dijelovima mogući pljuskovi i grad

56 min

0
Данас љето, а онда велики преокрет: Стижу киша, грмљавина и захлађење

Društvo

Danas ljeto, a onda veliki preokret: Stižu kiša, grmljavina i zahlađenje

1 d

0
Киша цеста

Društvo

Nedim Sladić upozorio na veliku opasnost: Ovo su kritične tačke

1 d

0
Европски метеоролози објавили нову прогнозу: Посебан осврт на Балкан

Region

Evropski meteorolozi objavili novu prognozu: Poseban osvrt na Balkan

1 d

0

Više iz rubrike

киша невријеме падавине обилне

Društvo

Danas osjetno svježije, u ovim dijelovima mogući pljuskovi i grad

56 min

0
Сутра Усјековање главе Светог Јована Крститеља: Празник строгог поста и бројних народних вјеровања

Društvo

Sutra Usjekovanje glave Svetog Jovana Krstitelja: Praznik strogog posta i brojnih narodnih vjerovanja

1 h

0
Опрез за возаче: Клизишта на више путева, повремене обуставе саобраћаја

Društvo

Oprez za vozače: Klizišta na više puteva, povremene obustave saobraćaja

1 h

0
беба

Društvo

U Srpskoj rođene 24 bebe

1 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

09

02

Kako rastu biljke u svemiru: Kineski astronauti otkrili nevjerovatne prizore

08

57

Petrović otkrio da li će poskupiti struja u Srpskoj

08

56

Cijena nafte probila psihološku granicu

08

54

Evropa strahuje zbog sukoba i slabijih zaliha

08

47

Nova terapija za vitiligo stiže u tableti

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima