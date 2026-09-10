Avgust 2026. godine najtopliji mjesec na svijetu u istoriji mjerenja

Avgust 2026. godine bio je najtopliji mjesec na svijetu u istoriji mjerenja, saopštila je danas Evropska klimatska opservatorija Kopernikus.

Globalna prosječna temperatura vazduha u avgustu bila je 1,65 stepena Celzijusa iznad predindustrijske referentne vrijednosti a sa produženim i ranim toplotnim talasima, zapadna Evropa je oborila ljetnji temperaturni rekord koji je bio postavljen 2003. godine, prenose mediji.

Prošlog mjeseca, prosečna globalna temperatura vazduha dostigla je 16,96 stepeni Celzijusa, što je 1,65 stepeni više nego u predindustrijskom referentnom periodu od 1850. do 1900. godine.

Avgust je bio prvi mjesec od novembra 2025. godine, koji je premašio 1,5 stepena Celzijusa, granicu koja je postavljena Pariskim sporazumom o klimatskim promenama.

Okeani izvan polova su takođe prošlog mjeseca oborili rekord prosečne temperature, zbog globalnog zagrevanja, a prosječna temperatura je dostigla 21,07 stepeni Celzijusa, kao najviša koja je ikada zabeležena za avgust, saopštio je Kopernikus.

Predstavnica Evropskog centra za srednjoročne vremenske prognoze (ECMWF) Samanta Berdžes je kazala da je „avgust 2026. godine bio najtopliji avgust i najtopliji mesec ikada zabilježen“, prenosi Sputnik.