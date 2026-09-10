Otkrivena nova grobnica kod Kaira: Stara oko 4.300 godina

Autor:ATV redakcija
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Arheolozi su otkrili grobnicu staru 4.300 godina u blizini Kaira, saopštilo je egipatsko Ministarstvo turizma i antikviteta.
Grobnicu je otkrio egipatsko-španski tim u prostranoj nekropoli Sakara, južno od Kaira, a datira iz vremena kralja Džedkara Isesija iz Pete dinastije, koji je vladao između 2381. i 2353. godine prije nove ere.
Prema lokalnim vlastima, to je grobnica čovjeka po imenu Junmen, kraljevskog sudije zaduženog za saslušavanje žalbi i žalbi naroda. Otkriće je napravljeno tokom leta kao dio dugoročnog projekta u koji su uključeni Autonomni univerzitet u Barseloni i Vrhovni savet za starine Egipta.
Grobnica datira iz približno istog perioda u kojem su izgrađene Velike piramide u Gizi i Stepenasta piramida u Sakari, prenosi Indeks.
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