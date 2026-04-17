Otkriveno "tajno oružje" starih Egipćana: Evo kako su građene piramide

Izgradnja egipatskih piramida vijekovima je predstavljala izvor ogromne fascinacije, a najnovija naučna istraživanja nude do sada najlogičnije objašnjenje ove graditeljske enigme koje u potpunosti odbacuje teorije o vanzemaljcima.

Istorijski i arheološki konsenzus ukazuje na to da su piramide građene između dvije hiljade petsto osamdeset devete i dvije hiljade petsto četvrte godine prije nove ere, te da su služile kao grobnice faraona Starog i Srednjeg kraljevstva. Ipak, to nije spriječilo širenje alternativnih teorija koje u proces izgradnje uključuju izgubljene supercivilizacije ili natprirodna bića.

Glavni argument zagovornika ideje o „tehnološki naprednoj sili“ zasnivao se na tvrdnji da bi radnicima bilo gotovo nemoguće da pomjeraju ogromne kamene blokove bez pomoći barem jedne moderne dizalice. Međutim, istraživanje objavljeno u časopisu „NPJ Heritidž sajens“ nudi vrlo uvjerljivo objašnjenje – bez vanzemaljskih sila.

Prema studiji o Keopsovoj piramidi u Gizi, ove veličanstvene građevine podizane su pomoću integrisane rampe koja je bila ugrađena u samu strukturu piramide. Ovaj sistem je radnicima omogućavao da znatno lakše i brže transportuju kamene blokove.

Teoriju je razvio informatičar Visente Luis Rosel Roig, koji ju je testirao kroz precizne simulacije. On smatra da je rampa bila dio centralne konstrukcije piramide, dok su radnici ostavljali određene dijelove spoljašnjeg omotača otvorenim kako bi mogli da pomjeraju blokove teške i do petnaest tona bez većih prepreka. Kako je gradnja napredovala, rampa je naknadno zatrpavana i zatvarana, čime su uklonjeni svi vidljivi tragovi njenog postojanja.

"Tehnologija Starog kraljevstva nije podrazumijevala upotrebu gvozdenog alata, točkova za transport teškog tereta niti složenih sistema čekrka, ali su zato koristili bakarna dlijeta, sanke podmazane vodom, konopce, poluge, zemljane nasipe i riječne barže na Nilu", objasnio je Roig u studiji.

Na osnovu ovog modela, simulacija je pokazala da je Velika piramida, sastavljena od oko dva zarez tri miliona kamenih blokova, mogla biti izgrađena u periodu od dvadeset do dvadeset sedam godina.

Ovo istraživanje nadovezuje se na ranija saznanja koja potvrđuju da piramide nisu gradili robovi, već vrhunski obučeni i organizovani radnici. Prema podacima naučnih žurnala, oni su živjeli u posebno izgrađenim naseljima, u uslovima koji u to vrijeme nisu bili dostupni prinudnoj radnoj snazi, čime se dodatno ruši mit o izgradnji pod prisilom.