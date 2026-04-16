Astronom i istraživač Krimske astrofizičke opservatorije Sergej Nazarov izjavio je da Mjesec sadrži veliki broj minerala uključujući i rijetki izotop helijum 3.

"Mjesec sadrži značaju količinu mineralnih resursa, uključujući i perspektivni izvor energije koji je na zemlji veoma oskudan - helijum 3. Ovo će omogućiti razvoj novog energetskog sektora sa veoma niskim nivoom zračenja", rekao je Nazarov.

Istovremeno, po njegovom mišljenju, biće potrebno nekoliko decenija da se na Mjesecu stvore industrijski kapaciteti za preradu helijuma 3 i njegovu isporuku na Zemlju.

