Džinovski novi krater na Mjesecu iznenadio naučnike

ATV
15.04.2026 20:19

Foto: pexels/ Vladislovas Sketerskis

Novi džinovski krater formirao se na Mjesecu praktično pred našim očima, a da to nismo ni znali. Rutinskom pretragom snimaka kamere sa sonde Lunar Reconnaissance Orbiter, planetarni naučnik Mark Robinson otkrio je nov krater prečnika 225 metara.

Krater je nastao u aprilu ili maju 2024. godine, naveo je Robinson. Prema procjenama zasnovanim na drugim lunarnim obilježjima, krater te veličine trebalo bi da se formira tek jednom u 139 godina. Ovo otkriće može pomoći da se bolje sagledaju rizici koje udari predstavljaju za buduće astronaute.

„Ranije sam se šalio sa kolegama… da je sada postavljena ljestvica i da morate da pronađete krater od 100 metara. A sada, gle čuda, imamo 225 metara“, rekao je Robinson iz svemirske kompanije "Intuitive Machines" sa sjedištem u Hjustonu.

Čini se da je krater nastao na granici između izbrazdanih i stenovitih visoravni Mjeseca i široke, ravne oblasti, koja je nastala od tečne magme koja se izlila i očvrsla na površini Mjeseca.

Njegova dubina, u prosjeku oko 43 metra, i strme ivice ukazuju na to da je nastao u čvrstom materijalu poput očvrsle lave. Ipak, njegov oblik je blago izdužen, što sugeriše da podloga ispod kratera nije svuda ista, rekao je Robinson.

Krater je takođe okružen svjetlim slojem izbačenog materijala – kamenja i prašine koji su se raspršili u svim pravcima prilikom udara – a koji se proteže stotinama metara od ivice. Robinson i njegove kolege pronašli su poremećaje tla i na udaljenostima do 120 kilometara od kratera.

To bi mogla biti loša vijest za buduće baze na Mjesecu. Komadi stena izbačeni prilikom udara mogli bi velikom brzinom da pogode lunarne građevine čak i sa velikih udaljenosti. Zgrade će morati da budu projektovane tako da izdrže takve udare.

„Morate da zaštitite svoju opremu da izdrži čestice koje vas pogađaju brzinama reda veličine kilometra u sekundi“, rekao je Robinson.

(sputnik srbija)

