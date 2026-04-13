Edita doživjela neprijatnost: "Ovo je treći put za mjesec i po dana"

Trudnu pjevačicu Editu Aradinović zadesila je nepredviđena i neprijatna situaciju na putu neposredno pred njen nastup u Čačku.

Edita se oglasila na društvenim mrežama i otkrila da joj je pukla guma i to već treći put u posljednjih mjesec i po dana.

Iako bi mnogima to pokvarilo planove, pjevačica je pokazala da je ništa ne može izbaciti iz takta.

"Treći put za mjesec i po dana mi je pukla guma", napisala je ona uz snimak iz automobila, ali je odmah stavila do znanja da joj to neće pokvariti raspoloženje, jer je čeka nastup u Čačku.

Dok je čekala pomoć, kroz šalu je Edita dodala:

"Čekajući najjače vulkanizere u gradu razmišljam da mi neki od njih bude kum", našalila se pjevačica, prenosi Blic.