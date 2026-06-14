Teška nesreća na moru kod Splita: Troje poginulih, jedno još traže

Tri osobe su poginule u teškoj pomorskoj nesreći koja se danas oko 11.38 časova dogodila u akvatorijumu između ostrva Šolte i Brača, dok se za jednom osobom još traga, saopštila je policija.

"U pomorskoj nesreći koja se oko 11.38 časova danas dogodila u akvatorijumu između ostrva Šolte i Brača, smrtno su stradale tri osobe, a za jednom osobom se još traga. Ostalim putnicima sa jedrilice, četiri osobe, radnici hitne medicinske pomoći pružili su medicinsku pomoć na mjestu događaja i nije bilo potrebe za njihovim odvođenjem u bolnicu", saopštila je policija.

Na mjestu događaja biće obavljen uviđaj, kojim će rukovoditi zamjenica županijskog državnog tužilaštva, uz učešće vještaka za saobraćaj i asistenciju policije.

Nesreća se dogodila u akvatorijumu Splitskih vrata, između Milne na Braču i ostrva Šolte, gdje je pokrenuta velika akcija traganja i spasavanja. Prema prvim informacijama, nakon sudara sa katamaranom potonula je jedrilica na kojoj se nalazilo više osoba, prenosi Dalmacija Danas.

Prema ranijim nezvaničnim podacima, osam osoba je spaseno iz mora, dok se za još dvije intenzivno tragalo. U potragu su bila uključena dva broda Lučke kapetanije i plovilo Pomorske policije, a, kako se saznaje sa terena, pridružio im se i veći broj drugih plovila koja su se zatekla u blizini.

Policija je ranije potvrdila da su na mjestu događaja pomorska policija i radnici hitne medicinske pomoći, te da hitne službe preduzimaju mjere i radnje iz svoje nadležnosti.

Tačne okolnosti koje su dovele do sudara i potonuća jedrilice još se utvrđuju.