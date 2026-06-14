Nesreća na Jadranu! Potonula jedrilica na kojoj se nalazilo više osoba, u toku potraga

Autor:ATV
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U Splitskim vratima u toku je opsežna potraga i akcija spašavanja nakon pomorske nesreće u kojoj su učestvovali jedrilica i katamaran. Prema prvim informacijama, do nesreće je došlo na području između Milne na Braču i ostrva Šolte, gdje je nakon sudara potonula jedrilica na kojoj se nalazilo više osoba, javlja Dalmacija Danas.
Na mjesto događaja odmah su upućeni brodovi nadležnih službi. U akciji učestvuju dva broda Lučke kapetanije i brod Pomorske policije, uz veći broj drugih brodova koji pomažu u potrazi na moru.
Prema nezvaničnim informacijama, iz mora je dosad spašeno osam osoba, dok se za još dvije osobe intenzivno traga. Tačan broj putnika na jedrilici i okolnosti koje su dovele do sudara za sada nisu poznati.
(HRT)
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