Logo

Nesreća na Jadranu! Potonula jedrilica na kojoj se nalazilo više osoba, u toku potraga

Autor:

ATV
14.06.2026 13:10

Komentari:

0
Најновија, ударна вијест
Foto: ATV

U Splitskim vratima u toku je opsežna potraga i akcija spašavanja nakon pomorske nesreće u kojoj su učestvovali jedrilica i katamaran. Prema prvim informacijama, do nesreće je došlo na području između Milne na Braču i ostrva Šolte, gdje je nakon sudara potonula jedrilica na kojoj se nalazilo više osoba, javlja Dalmacija Danas.

Na mjesto događaja odmah su upućeni brodovi nadležnih službi. U akciji učestvuju dva broda Lučke kapetanije i brod Pomorske policije, uz veći broj drugih brodova koji pomažu u potrazi na moru.

Prema nezvaničnim informacijama, iz mora je dosad spašeno osam osoba, dok se za još dvije osobe intenzivno traga. Tačan broj putnika na jedrilici i okolnosti koje su dovele do sudara za sada nisu poznati.

(HRT)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Jadransko more

nesreća

jedrilica

Hrvatska

potraga

Komentari (0)

Pročitajte više

Талачка криза у Хрватској: Заробио жену на балкону, специјалци избили врата стана

Region

Talačka kriza u Hrvatskoj: Zarobio ženu na balkonu, specijalci izbili vrata stana

29 min

0
Додик: За убиство Србина година затвора, за наводну увреду Хрвату двије године робије

Republika Srpska

Dodik: Za ubistvo Srbina godina zatvora, za navodnu uvredu Hrvatu dvije godine robije

33 min

6
Жену претукао бивши надређени којег је пријавила за сексуално узнемиравање, обавијештена и полиција

Hronika

Ženu pretukao bivši nadređeni kojeg je prijavila za seksualno uznemiravanje, obaviještena i policija

47 min

0
кошаркаш

Košarka

Nikola Topić operisao i leđa

56 min

0

Više iz rubrike

Талачка криза у Хрватској: Заробио жену на балкону, специјалци избили врата стана

Region

Talačka kriza u Hrvatskoj: Zarobio ženu na balkonu, specijalci izbili vrata stana

29 min

0
Док је Венеција деценијама симбол романтике, гондола и канала, Љубљана се тихо, али сигурно позиционира као дестинација коју путници бирају због аутентичности, приступачних цијена и знатно мањег броја туриста.

Region

Objavljena lista najbezbjednijih zemalja na svijetu

3 h

0
бејзбол палица шипка дршка

Region

Huligani gliserom došli na Hvar i palicama planirali pretući sezonske radnike iz Srbije

19 h

0
Трагичан крај потраге у Хрватској: Пронађено тијело младића

Region

Tragičan kraj potrage u Hrvatskoj: Pronađeno tijelo mladića

21 h

0

  • Najnovije

13

14

Oko 200 planinara na planinarskom sletu na Vitorogu

13

10

Nesreća na Jadranu! Potonula jedrilica na kojoj se nalazilo više osoba, u toku potraga

12

50

Talačka kriza u Hrvatskoj: Zarobio ženu na balkonu, specijalci izbili vrata stana

12

46

Dodik: Za ubistvo Srbina godina zatvora, za navodnu uvredu Hrvatu dvije godine robije

12

42

Cvijanović: Uvijek sam bila timski igrač - sve što radim, radim u interesu Republike Srpske

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima