Tragičan kraj potrage u Hrvatskoj: Pronađeno tijelo mladića

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Ronioci Javne vatrogasne jedinice Čakovec pronašli su danas u 14:20 časova u reci Dravi tijelo mlađe muške osobe, koja je prethodno nestala tokom plivanja.
Tijelo je pronađeno u starom koritu rijeke Drave između Pušćina i Gornjeg Hrašćana u Međimurju. Izvučeno je na obalu, a policija na licu mjesta obavlja uviđaj.
Prema ranijim informacijama policije, mlađa muška osoba je nestala oko 12:10 časova tokom plivanja u rijeci Dravi.
Na lice mjesta odmah su upućene službe hitne pomoći, a u potrazi su učestvovali policija, vatrogasci i druge nadležne službe.
Okolnosti incidenta još nisu poznate. Više informacija se očekuje nakon završetka policijske istrage.
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