"Tradicionalni lov na Krajišnike": Na ulazu u Hrvatsku uhapšen Srbin Milovan Perić

Srbin Milovan Perić iz Valjeva uhapšen je na graničnom prelazu Tovarnik pri ulasku iz Srbije u Hrvatsku zbog navodnog ratnog zločina, saopštio je Dokumentaciono-informacioni centar "Veritas" i taj postupak okarakterisao kao "tradicionalni lov na Krajišnike".

Perić je uhapšen u četvrtak, 11. jula, a iz ovog centra hapšenje dovode u vezu sa početkom turističke sezone kada tradicionalno počinje lov na Krajišnike kojim se šalje poruka njihovim sunarodnicima da nisu dobrodošli na svoju djedovinu.

Prema saznanjima "Veritasa", Perić je u avgustu 1995. godine u hrvatskoj akciji "Oluja" sa porodicom napustio rodnu Liku i nastanio se u Srbiji, a od 2019. povremeno je odlazio u rodni kraj i počeo obnavljati zapušteno imanje u rodnom selu Tolić kod Udbine.

Prije nego što je prvi put otišao u Hrvatsku provjerio je kod svih hrvatskih organa krivičnog gonjenja da li mu se nešto stavlja na teret, a odgovori su bili negativni.

Perić nije imao nikakvih problema sa hrvatskim organima gonjenja sve do četvrtka , kada ga je na graničnom prelazu Tovarnik uhapsila hrvatska policije po policijskoj potjernici.

Policija ga je istog dana "maricom" prevezla do Korenice, odakle je juče priveden Županijskom državnom tužiocu u Rijeku pored kojim je iznio aktivnu odbranu, negirajući bilo kakvu vezu sa inkriminiranim djelom.

"Tužilac je, po inerciji, predložio istražni zatvor, koji je, takođe po inerciji, prihvatio i sudija istrage i odredio mu istražni zatvor po dva osnova, mogućnost bjega u Srbiju i uticaja na svjedoka žrtvu", naveli su iz "Veritasa".

Iz "Veritasa" su naglasili da je ovaj posljednji događaj uznemirio Srbe na području Udbine, iz koje je Perić porijeklom, ali i šire, tim više što niko od njih ne vjeruje da je počinio djelo koje mu se stavlja na teret.

Prema evidenciji "Veritasa", od jula prošle godine uhapšeno je osam Srba iz Hrvatske i bivše Republike Srpske Krajine zbog navodnih krivičnih djela ratnog zločina, četvorica u Hrvatskoj, a četvorica van Hrvatske, od kojih su dvojica i izručena Hrvatskoj.

Na osnovu evropskih naloga za hapšenje i međunarodnih potjernica koje je raspisalo hrvatsko pravosuđe do sada je, po "Veritasovoj evidenciji, za najteža krivična djela kao što su ratni zločini, širom svijeta uhapšeno najmanje 205 Srba, od kojih su 85 ekstradirana u Hrvatsku.

Zbog krivičnih djela ratnih zločina u hrvatskim zatvorima je trenutno 28 Srba, od kojih je 16 pravosnažno osuđeno, dok su ostali pod istragom, optužbom ili čekaju pravosnažnost presuda.

Riječki portal "burin.hr" objavio je vijest da je, na osnovu rješenja istražnog sudije Županijskog suda u Rijeci, u zatvor u tom gradu juče po podne smješten Milovan Perić /72/ iz Valjeva, državljanin Srbije i Hrvatske, zbog sumnje da je prije 34 godine počinio navodni ratni zločin nad civilima u mjestu Podudbina.

(Srna)