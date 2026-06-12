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Užas: Par tjerao bolesnog muškarca da krade, držali ga bez hrane i lijekova

Autor:

ATV
12.06.2026 17:25

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Ротација на полицијском аутомобилу.
Foto: ATV

Hrvatska policija uhapsila je muškarca (36) i ženu (35) osumnjičene da su gotovo godinu dana iskorištavali psihički i mentalno oboljelog muškarca (43), držeći ga u potpunoj zavisnosti, prisiljavajući ga na krađe i prisvajajući njegov novac.

Prema navodima istrage, žrtva je živjela u nehumanim uslovima, bez osnovnih sanitarnih i higijenskih uslova, dok su osumnjičeni nad njim uspostavili potpunu kontrolu putem prijetnji, nasilja i psihičke manipulacije, prenosi Indeks.

Držali ga u nehumanim uslovima

Istragom je utvrđeno da su osumnjičeni od juna prošle godine do 5. juna ove godine iskoristili zdravstveno stanje 43-godišnjaka koji nije bio sposoban samostalno donositi odluke.

Policija navodi da su ga smjestili u prostoriju u sklopu objekta u kojem žive na području Dubrave, bez osnovnih uslova za normalan život.

Osim toga, uskraćivali su mu hranu i terapiju od koje je bio zavisan.

Kako bi zadržali kontrolu nad žrtvom, osumnjičeni su, prema navodima policije, koristili prijetnje i fizičko nasilje.

Na taj način doveli su ga u stanje stalnog straha, bespomoćnosti i potpune podređenosti.

Tokom decembra 2025. godine navodno su ga primoravali da krade u trgovačkim centrima u Zagrebu, Karlovcu, Poreču, Puli i Bjelovaru.

Prema istrazi, osumnjičeni su zajedno sa žrtvom dolazili u prodavnice, punili kolica raznim artiklima, a potom bez plaćanja izlazili iz objekta i robu odvozili do svog prebivališta.

Uzimali kredite na njegovo ime

Policija sumnja da su tokom marta i aprila ove godine u tri navrata primorali žrtvu da podigne novčane pozajmice u banci.

Nakon što su sredstva isplaćena, osumnjičeni su zadržali novac i bankovnu karticu oštećenog, pribavljajući sebi protivpravnu imovinsku korist.

Pokušaj nove krađe otkrio cijeli slučaj

Posljednji slučaj dogodio se 5. juna kada su, prema sumnjama istražilaca, ponovo prijetili 43-godišnjaku i zahtijevali da im nabavi različite artikle.

On je u strahu pokušao da izvrši krađu u trgovačkom centru u Bjelovaru, ali su ga u tome spriječili radnici obezbjeđenja koji su ga zadržali do dolaska policije.

Upravo je taj događaj doveo do otkrivanja cijelog slučaja.

Žrtva pod zaštitom, osumnjičeni u pritvoru

Policijska uprava Zagrebačka sprovela je kriminalističku istragu i uhapsila osumnjičene.

Oštećeni muškarac stavljen je pod zaštitu u skladu sa Protokolom za identifikaciju, pomoć i zaštitu žrtava trgovine ljudima.

Nakon završetka istrage, osumnjičeni su predati pritvorskom nadzorniku, a nadležnom tužilaštvu dostavljen je poseban izvještaj.

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