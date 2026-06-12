Zoran Milanović oduzeo odlikovanja osuđenom ratnom zločincu Branimiru Glavašu

Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović donio je odluku da oduzme odlikovanja Branimiru Glavašu, koji je pravosnažno osuđen na sedmogodišnju kaznu zatvora zbog ratnih zločina, piše hrvatski Novi list.

Kako navode, Milanović će Glavašu oduzeti odlikovanja Reda kneza Trpimira s ogrlicom i Danicom, Reda kneza Domagoja s ogrlicom, Reda bana Jelačića, Reda Ante Starčevića, Reda hrvatskog trolista, Spomenicu domovinskog rata i Spomenicu domovinske zahvalnosti.

Ovo nije prvi put da se Glavašu oduzimaju odlikovanja. To je već uradio bivši predsjednik Hrvatske Ivo Josipović 2010. godine, kada je Glavaš prvi put pravosnažno osuđen za ratne zločine počinjene 1991. u Osijeku.

Ipak, upravo Milanović mu je odlukom iz 2021. godine vratio odlikovanja, nakon što je 2015. godine Ustavni sud Hrvatske poništio presudu protiv Glavaša.

Osuđenik za ratne zločine je odlikovanja dobio od prvog predsjednika Hrvatske Franje Tuđmana.

Region Branimir Glavaš pravosnažno osuđen na sedam godina zatvora

Podsjećamo, Visoki krivični sud potvrdio je presudu Županijskog suda u Zagrebu kojom je Branimir Glavaš osuđen na sedam godina zatvora za ratni zločin nad osiječkim Srbima 1991. godine, dok su njegovi suoptuženici takođe dobili bezuslovne zatvorske kazne.

Kako piše Jutarnji.hr, osim Glavaša, Gordana Getoš-Magdić pravosnažno je osuđena na četiri godine zatvora zbog ratnog zločina protiv civilnog stanovništva, a Dinko Kontić i Zdravko Dragić na po tri godine.

Visoki krivični sud Hrvatske je žalbe optuženih i tužilaštva odbio kao neosnovane.