Slovenija mijenja pravila na granicama

Slovenačka policija povući će se u ponoć s graničnih prelaza prema Hrvatskoj i Mađarskoj, u skladu s odlukom vlade o ukidanju privremene kontrole na tim granicama, prenosi slovenačka novinska agencija STA.

Policajci će se vratiti u svoje matične jedinice, saopštio je vršilac dužnosti glavnog direktora policije Danijel Lorbek, dok je ministar unutrašnjih poslova Franci Matoz poručio da zbog toga sigurnost neće biti manja.

Slovenska vlada u četvrtak je na sjednici donijela odluku o ukidanju privremenog nadzora na granicama s Hrvatskom i Mađarskom, koji je bio na snazi od oktobra 2023. godine.

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Kako je pojasnio Lorbek, policija će u ponoć napustiti granične prelaze, ukloniti saobraćajnu signalizaciju vezanu uz kontrolu granice, omogućiti nesmetan prelazak državne granice te ukloniti svu pripadajuću opremu. Policajci će potom nastaviti rad u svojim matičnim jedinice.

Kontrole na granici ubuduće će biti zamijenjene takozvanim kompenzacionim mjerama uz državnu granicu i u unutrašnjosti zemlje. Lorbek je istakao da će se povratkom policajaca u matične jedinice osloboditi veći broj službenika za druge policijske zadaće, uključujući sprovođenje evropskog Pakta o migracijama i azilu. Podsjetio je da taj pakt donosi dodatne procedure koje će sada moći biti pojačane.

"Na taj ćemo način dodatno ojačati sprovođenje mjera, umjesto nadzora na graničnim prelazima, gdje nismo bilježili posebne rezultate ni značajnije probleme", rekao je Lorbek, dodajući da je broj nezakonitih prelazaka granice ove godine porastao za više od 60 odsto.

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Ministar unutrašnjih poslova Matoz ustvrdio je da ukidanje kontrola neće smanjiti bezbjednost, nego će je povećati.

"Policija kontinuirano prati način zaštite granice s Mađarskom i Hrvatskom te će takvim pristupom osigurati veću efikasnost policijskog rada na terenu", rekao je Matoz.

Posebno je istaknuo nasumične kontrole temeljene na analizama rizika te sprovođenje kompenzacionih mjera, prije svega na najvažnijim i bezbjednosti najizloženijim tranzitnim pravcima.

"Takva je mjera, prema našoj procjeni, neophodna i zbog toga što se broj migracija na zapadnobalkanskoj migrantskoj ruti ove godine drastično povećava", rekao je Matoz.

Ocijenio je da će ciljano usmjereni novi pristup biti znatno efikasniji u sprječavanju nezakonitih prelazaka granice i drugih oblika kriminala nego dosadašnji sisteme kontrole na graničnim prelazima. Dodao je i da će ukidanje nadzora značajno olakšati protok putnika i prekogranični teretni saobraćaj na već sada vrlo opterećenim slovenačkim putevima.