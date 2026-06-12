Godinama držao mladića u ropstvu, tjerao ga da krade odjeću i parfeme: Užas u Zagrebu

Zagrebačka policija završila je kriminalističko istraživanje nad 27-godišnjim mladićem koji se sumnjiči za teško krivično djelo trgovanja ljudima na štetu 21-godišnjeg mladića. Istražioci su utvrdili da je osumnjičeni godinama zlostavljao žrtvu, iskorištavajući njeno slabije fizičko i mentalno zdravlje kako bi je pretvorio u roba koji je za njega krao po prodavnicama.

Osumnjičeni 27-godišnjak, koji je zagrebačkoj policiji dobro poznat od ranije zbog niza krivičnih djela, žrtvu je godinama držao u stanju "intenzivnog straha, bespomoćnosti i potpune podređenosti".

Svijet Užas u Kini: Udomljavao pse, pa ih mučio i snimke prodavao na internetu

Uzimao mu novac i prijetio vatrenim oružjem

Kako navodi policija, zlostavljač je koristio silu i prijetnje kako bi uspostavio apsolutnu kontrolu nad 21-godišnjakom. Prisiljavao ga je da krade skupocjenu odjeću i parfeme, koje mu je nakon krađe oduzimao i preprodavao nepoznatim osobama, pritom sebi pribavljajući protivpravnu imovinsku korist.

Drama je kulminirala u aprilu ove godine. Osumnjičeni je tada fizički nasrnuo na mladića, oduzeo mu mobilni telefon i novac, a potom mu je, kako bi ga slomio, prijetio vatrenim oružjem. Kada je žrtva odbila da izvrši novu zapovijest, 27-godišnjak je zaprijetio smrću njemu i članovima njegove porodice.

"Oštećeni je iz straha za svoj život i život članova svoje porodice osumnjičenom potvrdio da će po njegovom zahtjevu ukrasti parfeme u trgovačkom centru u Novom Zagrebu", saopštila je policija.

Svijet Zabrinutost u Grčkoj zbog opasne ribe: Problem koji bi mogao trajati godinama

Spasio se bijegom do obezbjeđenja butika

Kada su stigli do trgovačkog centra u Novom Zagrebu, žrtva je skupila hrabrost. Čim je ušao u prodavnicu, umjesto krađe, obratio se obezbjeđenju i zatražio pomoć. Muškarac iz obezbjeđenja je odmah pozvao policiju, koja je ubrzo uhapsila zlostavljača.

Policija je naglasila da je osumnjičeni nad žrtvom stvorio odnos zavisnosti i nadzora koji je u potpunosti suprotan odredbama međunarodnog prava, Konvencije o zaštiti ljudskih prava i konvencija o sprečavanju trgovanja ljudima i prisilnog rada.

Svijet Učenica optužena za tri pokušaja ubistva: Došla u školu u Mančesteru sa nožem

Nakon završenog istraživanja, 27-godišnji nasilnik predat je pritvorskom nadzorniku, a poseban izvještaj dostavljen je nadležnom državnom tužilaštvu.

(Indeks)