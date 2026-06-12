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Hrvatska uvodi doživotnu kaznu nakon brutalnog ubistva mladića (19)?

Autor:

ATV
12.06.2026 08:32

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Хрватска уводи доживотну казну након бруталног убиства младића (19)?
Foto: Unsplash

Hrvatska planira da predstavi prijedloge za zakonske izmjene, uključujući uvođenje doživotnog zatvora.

Kako su javili hrvatski mediji, očekuje se da će ministar pravde Damir Habijan sutra predstaviti prijedloge za zakonske izmjene u tri pravca.

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Iako detalji još uvijek nisu poznati, navodi se da je jedna od ključnih najavljenih promjena vezana za uvođenje doživotnog zatvora.

Kako piše Indeks.hr, potreba za strožim kaznama pojavila se nakon stravičnog ubistva Luke Milovca (19) u Drnišu. Osumnjičeni za njegovo ubistvo je pedesetogodišnji Kristijan Aleksić, muškarac koji je ranije bio osuđivan za ubistvo.

Aleksić se sumnjiči da je ispalio jedan hitac iz pištolja na terasi svoje kuće dok mu je Luka Milovac, koji je radio kao dostavljač, dostavljao picu, a zatim uzeo njegov ranac sa stvarima i pobjegao.

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Slučaj je izazvao burnu reakciju javnosti u Hrvatskoj jer je Aleksić imao krivični dosije, prenosi Mondo.

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Tagovi :

Hrvatska

Ubistvo

doživotna kazna zatvora

Kristijan Aleksić

Luka Milovac

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