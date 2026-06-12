Koliko danas košta odlazak na pijacu? Ovo su cijene na banjalučkoj Tržnici

Od voća, jabuke se prodaju po cijeni od dvije do 3,5 KM po kilogramu, dok za narandže treba izdvojiti od četiri do pet KM. Banane koštaju od tri do 3,5 KM, kruške od četiri do pet KM, a limun od 4,5 do 5,5 KM. Sezonsko voće je u punom jeku, pa se jagode mogu kupiti za pet do sedam KM, trešnje za pet do osam KM, a kajsije za šest do sedam KM po kilogramu. Najskuplje voće na tezgama je crno grožđe, čija se cijena kreće od 13 do 15 KM, dok kilogram suvih šljiva košta 10 KM.

Kada je riječ o povrću, mladi kupus košta od 1,5 do dvije KM, a mladi krompir od dvije do 2,5 KM po kilogramu. Paradajz se prodaje po cijeni od 3,5 do pet KM, paprika od tri do šest KM, krastavac i tikvice po tri KM, dok karfiol košta pet KM. Mrkva se može naći po cijeni od 2,5 do četiri KM, cvekla od 2,5 do četiri KM, a crveni luk za dvije KM po kilogramu.

BiH Velike promjene na granici: Manje čekanja za bh. prevoznike

Među skupljim povrtarskim kulturama izdvajaju se bijeli luk, čija cijena dostiže i 20 KM po kilogramu, pasulj koji košta od sedam do 13 KM, kao i celer i peršun, čija je cijena 10 KM. Boranija se prodaje za 10 KM, mladi luk od šest do sedam KM, praziluk od četiri do pet KM, blitva od pet do šest KM, a zelena salata takođe od pet do šest KM po kilogramu.

/Glas Srpske/