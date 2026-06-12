Danas ne zaboravite svoje upokojene: Slavimo Prepodobnog Isakija

Autor:ATV
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Srpska pravoslavna crkva (SPC) i njeni vjernici danas molitveno obilježavaju dan posvećen Prepodobnom Isakiju Ispovjedniku, odnosno Prepodobnom Isakiju Dalmatinskom, velikom podvižniku i ispovjedniku pravoslavne vjere, čiji je život ostao upamćen kao svjedočanstvo hrabrosti, istrajnosti i nepokolebljive vjere pred progonima i nepravdom.
U vrijeme cara Valenta, kada je Crkvom zavladalo veliko gonjenje pravoslavnih od strane arijanaca, Isakije je napustio svoju pustinju na Istoku i došao u Carigrad kako bi hrabrio vjernike i otvoreno svjedočio istinu vjere. Njegov dolazak u prijestonicu nije bio vođen željom za slavom, već dubokom unutrašnjom potrebom da zaštiti Crkvu i posvjedoči pravoslavlje.
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Pred samim carem izlazio je više puta, opominjući ga da prestane sa progonom i da otvori crkve pravovjernima. Njegove riječi bile su smirene, ali odlučne, a njegova vjera toliko snažna da se nije ustručavao ni da stane pred vladara, uhvati uzdu njegovog konja i ponovo uputi molbu i upozorenje o Božjoj pravdi.
Razjaren zbog njegove smjelosti, car je naredio da Isakije bude bačen u jamu punu blata i trnja, ali se po predanju tada događa čudo – anđeli Božji ga izbavljaju iz stradanja. Njegovo proročanstvo o smrti cara Valenta ubrzo se ispunilo, kada je car stradao u porazu i ognju, što je u narodu shvaćeno kao potvrda svetiteljevih riječi.
U vrijeme cara Teodosija Velikog, Crkva dobija mir, a Isakije postaje duboko poštovan kao ispovjednik vjere i duhovni oslonac pravoslavlja. Iako je želio da se vrati u svoju pustinju, ostao je u Carigradu gdje je, po nagovoru, osnovao monašku obitelj i proveo ostatak života u molitvi i podvigu, ostavljajući za sobom snažno duhovno nasljeđe.
"U tebi se, oče, sigurno spase bogolikost, jer si primivši Krst, slijedio Hrista. Djelima si učio prezirati tijelo, želeći više za dušu stvari besmrtne, zato i sa Anđelima, Sveti Isakije, raduje se duh tvoj."
Prema narodnom vjerovanju, na današnji dan vjernici odlaze u hramove gdje pale svijeće za upokojene pretke i mole se Svetom Isakiju za mir, slogu i blagoslov u porodici. Ovaj običaj se posebno vezuje za ideju porodičnog jedinstva, pa se vjeruje da iskrena molitva na ovaj dan donosi harmoniju u dom i zaštitu od nesloge i iskušenja.
Takođe se smatra da je današnji dan povoljan za čitanje Svetog pisma i duhovnu tišinu, jer se vjeruje da riječ Božja donosi jasnoću, jača vjeru i pomaže čovjeku da razluči dobro od zla u svakodnevnom životu. U mnogim domovima običaj je da se makar dio dana provede u miru, bez teških poslova, uz molitvu i prisjećanje na pretke, kao znak poštovanja prema svetitelju i duhovnoj tradiciji, prenosi Kurir.
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