Tramp: Postigli smo dogovor sa Iranom!

Autor:ATV
Komentari:2
Vašington i Teheran su postigli dogovor o prestanku neprijateljstava, izjavio je američki predsjednik Donald Tramp.
"Imamo dogovor da Iran nikad neće imati nuklearno oružje, a to je bila cijela svrha svega ovog", rekao je Tramp u Beloj kući.
Dokumenti su "manje-više u konačnom obliku" i biće potpisani "uskoro", najavio je američki predsjednik.
Dodao je da se potpisivanje se očekuje "negdje u Evropi" i da on lično neće moći da prisustvuje, ali da će u ime SAD to potpisati potpredsjednik Džej Di Vens.
Ormuski moreuz će biti otvoren čim Iran potpiše sporazum, naveo je Tramp.
Američki predsjednik je prethodno objavio da je donio hitnu odluku o otkazivanju vojnih udara na Iran, koji su bili planirani za četvrtak uveče, nakon što je Teheran pristao na pregovore na najvišem nivou.
U istoj objavi, Tramp je naveo da su se o "najsitnijim detaljima" sporazuma saglasili SAD, Izrael, Saudijska Arabija, UAE, Katar, Turska, Pakistan, Bahrein, Kuvajt, Jordan i Egipat.
Dodao je da će američka pomorska blokada Irana "ostati na snazi u punom obimu sve dok ovaj Sporazum ne bude finalizovan".
Iranski mediji su javili da Teheran još uvijek nije zvanično prihvatio "nijedan dokument ili memorandum o razumijevanju" sa SAD, pozivajući se na izvore bliske iranskom pregovaračkom timu. Vlasti u Teheranu još nisu izdale zvanično saopštenje.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Svijet
2 h0
Svijet
2 h0
Ekonomija
2 h0
Svijet
3 h1
Svijet
2 h0
Svijet
2 h0
Svijet
3 h1
Svijet
4 h0
Najnovije
23
07
23
01
22
25
22
11
21
56
Trenutno na programu