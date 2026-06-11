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Tramp: Postigli smo dogovor sa Iranom!

Autor:

ATV
11.06.2026 22:11

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Трамп: Постигли смо договор са Ираном!
Foto: Tanjug / AP / Jacquelyn Martin

Vašington i Teheran su postigli dogovor o prestanku neprijateljstava, izjavio je američki predsjednik Donald Tramp.

"Imamo dogovor da Iran nikad neće imati nuklearno oružje, a to je bila cijela svrha svega ovog", rekao je Tramp u Beloj kući.

Dokumenti su "manje-više u konačnom obliku" i biće potpisani "uskoro", najavio je američki predsjednik.

Dodao je da se potpisivanje se očekuje "negdje u Evropi" i da on lično neće moći da prisustvuje, ali da će u ime SAD to potpisati potpredsjednik Džej Di Vens.

Ormuski moreuz će biti otvoren čim Iran potpiše sporazum, naveo je Tramp.

Američki predsjednik je prethodno objavio da je donio hitnu odluku o otkazivanju vojnih udara na Iran, koji su bili planirani za četvrtak uveče, nakon što je Teheran pristao na pregovore na najvišem nivou.

U istoj objavi, Tramp je naveo da su se o "najsitnijim detaljima" sporazuma saglasili SAD, Izrael, Saudijska Arabija, UAE, Katar, Turska, Pakistan, Bahrein, Kuvajt, Jordan i Egipat.

Dodao je da će američka pomorska blokada Irana "ostati na snazi u punom obimu sve dok ovaj Sporazum ne bude finalizovan".

Iranski mediji su javili da Teheran još uvijek nije zvanično prihvatio "nijedan dokument ili memorandum o razumijevanju" sa SAD, pozivajući se na izvore bliske iranskom pregovaračkom timu. Vlasti u Teheranu još nisu izdale zvanično saopštenje.

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