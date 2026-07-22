"Ovako nešto niko ne pamti": Nevrijeme opustošilo hercegovačka imanja, šteta milionska

Sa nevjericom i suzama u očima, Nevesinjac Bojan Ivković danas gleda svoje imanje. Ono što je godinama stvarao, grad i olujni vjetar za nekoliko minuta su opustošili. Šteta je, kaže, ogromna.

"Veliko nevrijeme naišlo i sve poravnilo sa zemljom. Oštetilo je objekat, auta, poljoprivredne usjeve, žita, krompire", priča nam Bojan Ivkovićm, selo Bojišta, Nevesinje.

Ništa bolje nisu prošli ni poljoprivrednici u Berkovićima. Porodica Duka isključivo živi od svoje proizvodnje. Goran je gledao kako grad odnosi plodove njihovog rada.

"Bavimo se već 15 godina poljoprivredom. Gubici su ogromni. Veliki je ulog u ovu papriku, kupus, paradajz i ostale kulture. Mi ovo ne možemo sami podnijeti", kaže Goran Duka, selo Predolje, Berkovići.

Grad veličine oraha, nemilosrdno je tukao sve pred sobom.

Uništene njive, ogoljeni voćnjaci. To su slike nakon olujnog nevremena u Hercegovini. Poljoprivrednici nam kažu da ovako nešto niko ne pamti.

Najviše štete je u nevesinjskim selima Lapčevine, Bojišta, Batkovići i Bratač, u Berkovićima je stradalo čitavo Dabarsko polje.

"Ne pamti niko, ni stariji, a ne ja. Za 10 minuta je naišlo, uništilo i auta, usjeve. Šta znam, vidjećemo opština i ministarstvo što mogu da pomognu, što ne, hvala je Bogu", kaže Milan Samardžija, selo Bojišta, Nevesinje.

"Oštetilo je oko 7 dunuma pšenice, 5 dunuma zobi, 2 dunuma luka i 3 dunuma krompira. Auto isto, ogromna je to šteta", rekao je Brano Milanović iz Nevesinja.

Kolika je šteta, tek će pokazati komisije na terenu. Prve procjene u Berkovićima kažu da je šteta više stotina hiljada maraka, u Nevesinju milionska.

"Radi se o šteti preko 40 gazdinstava. Teško je procijeniti u ovom momentu. Danas je dan za prijave. Formirana je komisija, koja kreće sutra na posao", kaže Bojan Samardžić, načelnik opštine Berkovići.

"Opština Nevesinje ne može naći rješenje za ovaj problem sama. Ovdje je šteta milionska. I na automobilima i na poljoprivredi, a nešto manja na stambenim i pomoćnim objektima", kaže Milenko Avdalović, načelnik opštine Nevesinje.

Obišla je danas i resorna ministarka područja pogođena snažnim nevremenom i poručila da će, nakon što komisije završe procjenu, uslijediti i pomoć Vlade Republike Srpske.

"Kada budemo imali u rukama kolika je to šteta, koja je vrsta štete, da li na objektu, poljoprivrednom gazdinstvu, koje su to kulture, mi ćemo sigurno kao Vlada reagovati. Da li putem Fonda solidarnosti ili će ministri iz svojih nadležnosti", kaže Anđelka Kuzmić, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske.

Ni protivgradne rakete koje su juče djelovale u Nevesinju i Berkovićima nisu uspjele spriječiti takozvanu superćelijsku oluju. Osim što je opustošila poljoprivredne usjeve, oluja je veliku štetu napravila i na automobilima. U Nevesinju je samo danas prijavljeno oko 80 gradom oštećenih vozila.