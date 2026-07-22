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Uskoro počinje strogi post: Veliki pravoslavni praznik ove godine donosi jedno posebno pravilo

Autor:

ATV redakcija
22.07.2026 14:55

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Крст у Српској православној цркви.
Foto: ATV

Za pravoslavne vjernike uskoro počinje Gospojinski post, koji traje od 14. do 27. avgusta. Ovaj post je priprema za jedan od najznačajnijih praznika posvećenih Presvetoj Bogorodici, Veliku Gospojinu.

Iako najkraći među višednevnim postovima, ovaj četrnaestodnevni period duhovne pripreme, molitve i uzdržanja nosi izuzetnu važnost u pravoslavnom narodu, a sama završnica ove godine donosi i jednu specifičnost kada je u pitanju praznična trpeza.

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Gospojinski, poznat i kao Uspenski, Velikogospojinski ili Bogorodičin post, jedan je od četiri velika višednevna posta u pravoslavlju. Po crkvenom kalendaru, njegovi datumi su nepokretni. Počinje uvijek na praznik Sedmorice braće Makaveja, 14. avgusta, a završava se uoči samog praznika Uspenja Presvete Bogorodice, 27. avgusta.

S obzirom na to da ove godine sam praznik Velika Gospojina, 28. avgusta, pada u petak, vjernici tog dana neće odmah preći na potpunu mrsnu hranu. Kako je petak redovan posni dan, važi posebno razrešenje na ribu, ulje i vino, dok će meso, mliječni proizvodi i jaja sačekaće naredni dan.

Suština Bogorodičinog posta nikada nije bila samo u promeni jelovnika. Crkveno učenje naglašava da je uzdržavanje od namirnica životinjskog porekla tek fizički okvir za ono što je daleko važnije, a to je duhovni rad na sebi.

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Ovaj period je pre svega prilika za molitvu i smirenost, odnosno pronalaženje unutrašnjeg mira u užurbanom svakodnevnom životu. Podjednako su važni praštanje i dobra dela, kroz obnovu narušenih odnosa i pomoć onima kojima je potrebna, kao i duboko duhovno preispitivanje radi pripreme srca i uma za dostojno proslavljanje Presvete Bogorodice.

(Telegraf.rs)

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pravoslavlje

SPC

Bogorodica

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