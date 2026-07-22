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Za pripadnike ovog znaka avgust će biti najsrećniji mjesec: Sav trud će se konačno isplatiti

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ATV redakcija
22.07.2026 14:17

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Радост срећа дјевојка море
Foto: Jill Wellington/Pexels

U avgustu mnogi obično jure i pokušavaju da usklade posao i odmor, ali ovaj avgust će za pripadnike jednog znaka biti period o kome su dugo maštali.

Astrolozi smatraju da će upravo jedan horoskopski znak imati najviše razloga za zadovoljstvo kada su u pitanju finansije, karijera i nove životne šanse.

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Lav ulazi u svoj najsrećniji period

Prema astrološkim prognozama, Lavovi će tokom avgusta biti među najvećim dobitnicima Zodijaka. Poslovna vrata koja su mjesecima bila zatvorena konačno će početi da se otvaraju, a trud uložen prethodnih mjeseci mogao bi da donese konkretne rezultate.

Prvi dio mjeseca mogao bi da donese neočekivan priliv novca. Nekome će biti vraćen stari dug, dok će drugi dobiti bonus, povišicu ili priliku za dodatnu zaradu koju nisu planirali. Finansijska situacija postepeno će se popravljati, što će Lavovima donijeti osjećaj sigurnosti.

Sredinom avgusta moguće je potpisivanje novog ugovora ili početak saradnje koja će imati dugoročan značaj. Astrolozi savjetuju Lavovima da ne odlažu važne odluke i da pažljivo razmotre svaku priliku koja im se ukaže, jer bi upravo jedna od njih mogla da odredi naredni period njihove karijere.

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Druga polovina mjeseca biće idealna za hrabre poteze. Intuicija će biti izražena, pa bi Lavovi trebalo da slušaju unutrašnji osjećaj kada je riječ o poslu i novcu. Rizici koji budu pažljivo procijenjeni mogli bi da se pretvore u ozbiljnu dobit.

(ŽenaBlic)

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