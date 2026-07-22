Duža čekanja na izlazu iz BiH prema Crnoj Gori

Autor:ATV redakcija
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Duža čekanja danas su evidentirana na izlazu iz BiH na graničnim prelazima Zupci i Deleuša prema Crnoj Gori, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.
Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila, za sada, ne čekaju duže od 30 minuta.
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Iz AMS-a su savjetovali vozačima da se o stanju na prelazima informišu na njihovoj internet stranici jer je sezona godišnjih odmora i duža zadržavanja su očekivana.
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