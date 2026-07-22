Danas potpisivanje ugovora: Za put Foča-Hum 60 miliona evra

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Ministar finansija i trezora u Savjetu ministara Srđan Amidžić i predstavnica Evropske banke za obnovu i razvoj Stela Melnik potpisaće u Sarajevu nacrt ugovora o zajmu od 60 miliona evra za projekat puta Foča-Hum.

Sredstva su namijenjena izgradnji dionice Donji Kopilovi-Hum i pratećim uslugama. Društvo U Srpskoj ispaljene 52 protivgradne rakete Cilj je unapređenje putne veze prema Crnoj Gori.

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