Danas potpisivanje ugovora: Za put Foča-Hum 60 miliona evra

Autor:ATV redakcija
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Ministar finansija i trezora u Savjetu ministara Srđan Amidžić i predstavnica Evropske banke za obnovu i razvoj Stela Melnik potpisaće u Sarajevu nacrt ugovora o zajmu od 60 miliona evra za projekat puta Foča-Hum.
Sredstva su namijenjena izgradnji dionice Donji Kopilovi-Hum i pratećim uslugama.
Društvo
U Srpskoj ispaljene 52 protivgradne rakete
Cilj je unapređenje putne veze prema Crnoj Gori.
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