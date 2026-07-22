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Danas potpisivanje ugovora: Za put Foča-Hum 60 miliona evra

Autor:

ATV redakcija
22.07.2026 08:49

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Данас потписивање уговора: За пут Фоча-Хум 60 милиона евра
Foto: Vikipedija

Ministar finansija i trezora u Savjetu ministara Srđan Amidžić i predstavnica Evropske banke za obnovu i razvoj Stela Melnik potpisaće u Sarajevu nacrt ugovora o zajmu od 60 miliona evra za projekat puta Foča-Hum.

Sredstva su namijenjena izgradnji dionice Donji Kopilovi-Hum i pratećim uslugama.

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Cilj je unapređenje putne veze prema Crnoj Gori.

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Tagovi :

Foča

ugovor

Foča-Hum

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