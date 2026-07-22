Nastavak akcije "Indeks": Pao još jedan osumnjičeni

Policijski službenici Agencije za istrage i zaštitu juče su, po nalogu Suda Bosne i Hercegovine, u nastavku operativne akcije "Indeks" na području Bosansko-podrinjskog kantona pretresli stan i pokretne stvari koje koristi osumnjičeno lice.

"Navedene aktivnosti sprovedene su zbog postojanja osnova sumnje da su počinjena krivična djela organizovani kriminal i pranje novca propisana Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine, kao i krivična djela posebni slučajevi falsifikovanja isprava, zavjeravanje neistinitog sadržaja, prevara, davanje dara i drugih oblika koristi, falsifikovanje ili uništenje poslovnih ili trgovačkih knjiga ili isprava, te oduzimanje ili uništenje službenog pečata ili službenih spisa propisanih Krivičnim zakonom Federacije BiH", navodi se u saopštenju.

Lice je lišeno slobode i o njegovom daljem statusu odlučiće postupajući tužilac Tužilaštva Bosne i Hercegovine.

Prilikom pretresa otkriveni su i privremeno oduzeti predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku.