Nevjerovatan skandal: Bolovala 19 godina, pa tužila državu

Njemačke vlasti otkrile su šokantan slučaj zloupotrebe sistema u kojem je profesorica iz Duisburga na bolovanju čak 17 godina, a sve to vrijeme prima punu platu za zaposlene u javnom sektoru.

Ova 62-godišnjakinja je od 2003. do 2009. godine predavala u stručnoj školi u Veselu, a zatim je otvorila bolovanje zbog psihičkih smetnji. U učionicu se više nikada nije vratila, pa trenutni direktor škole nije znao ni kako se ona zove.

Njoj je iz državnog budžeta sve to vrijeme isplaćivana mjesečna plata koja po njemačkoj tabeli za prosvjetne radnike iznosi između 5.051 i 6.174 evra bruto. To iznosi više od 3.500 evra neto mjesečno, u zavisnosti od poreske kategorije.

Nakon što je konačno upućena ljekaru, utvrđeno je da u narednih 6 mjeseci nije sposobna za rad, zbog čega je Pokrajinska vlada u Dizeldorfu krajem maja donijela službenu odluku da profesorka ide u invalidsku penziju. Za nju to znači da bi umjesto pune plate dobijala penziju koja je manja za oko 1.500 do 2.000 evra mjesečno.

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Kako bi to spriječila, preko advokata je podnijela tužbu Upravnom sudu u Dizeldorfu. Prema njemačkom zakonu, sve do pravosnažne presude ona će nastaviti da prima punu platu.

Slučaj je postao još skandalozniji kada je otkriveno da je tokom bolovanja godinama paralelno radila kao alternativni ljekar. Takođe, sa partnerkom je 2011. godine razvila kremu za suvu kožu, sa kojom je na jednom takmičenju osvojila 3. mjesto i novčanu nagradu od 5.000 evra.

Državno tužilaštvo u Duisburgu vodi intenzivnu istragu protiv profesorke zbog sumnje na prevaru i rad na crno tokom bolovanja, prenosi Dnevnik.hr.