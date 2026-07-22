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Orban: Mađarska više nije demokratska država

Autor:

ATV redakcija
22.07.2026 10:54

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Председник Владе Мађарске Виктор Орбан
Foto: Tanjug/AP Photo/Markus Schreiber), File

Bivši mađarski premijer Viktor Orban pozvao je svoje pristalice da obnove demokratiju u zemlji koju je, kako je rekao, nova Vlada uništila.

Orban je naveo da je Mađarska prestala da bude demokratska država nakon što je nova vlada desnog centra premijera Petera Mađara usvojila ustavni amandman kojim se okončava mandat predsjednika države i predsjednika Ustavnog suda.

"Ponovo je počelo doba tiranije u Mađarskoj. Novi politički sistem stvoren na ovaj način nije legitiman. Fides će koristiti sva mirna sredstva protiv zloupotrebe moći unutar i van parlamenta", rekao je on.

Stranka Tisa negira da je imala autoritaran odnos prema političkim protivnicima.

Vladajuća stranka obećala je da će obuzdati korupciju, za koju smatra da je bila raširena pod Orbanovom administracijom, što je dio nastojanja Tise da Mađarsku vrati u glavni tok EU.

Tisa ima većinu u parlamentu, što joj omogućava da poništi promjene koje je uveo Orban, a za koje Mađar smatra da su naštetile demokratiji.

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Ustavni amandman okončao je mandat predsjednika Tamaša Šuljoka, navodeći kao razlog ozbiljan gubitak povjerenja društva u lidera koga su 2024. godine izabrali poslanici iz Orbanove stranke Fides. Parlament će uskoro izabrati novog predsjednika.

Stranka Fides saopštila je juče da je tužilaštvo organizovalo pretres njenih prostorija u kojima se nalaze njeni internet serveri.

Tužioci su u odgovoru putem mejla rekli Rojtersu da je akcija povezana sa istragom o navodnoj pronevjeri i drugim krivičnim djelima u Nacionalnom fondu za kulturu pod Orbanovom vladom.

(SRNA)

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Viktor Orban

Mađarska

Peter Mađar

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