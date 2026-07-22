Donald Tramp odobrio nuklearni sporazum sa Saudijskom Arabijom

Predsjednik Amerike, Donlad Tramp, odobrio je nuklearni sporazum sa Saudijskom Arabijom koji uključuje američke firme u razvoj programa.

SAD planiraju da danas zvanično objave sporazum sa Saudijskom Arabijom, kojim bi se toj zemlji dala dozvola za obogaćivanje uranijuma kao dio civilnog nuklearnog programa.

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U međuvremenu, Rojters je javio da Trampova administracija planira da postigne pakt sa Saudijskom Arabijom Kongresu u roku od nekoliko dana.

Prema Rojtersovim neimenovanim izvorima, pakt bi omogućio razmjenu tehnologije nuklearne energije, ali ne bi uključivao zaštitne mjere za koje SAD dugo govore da bi spriječile upotrebu materijala u programima nuklearnog oružja.

Trampova administracija je navodno saopštila da će 30-godišnji sporazum obezbijediti milijarde dolara američkoj nuklearnoj industriji.

Nakon zajedničke studije SAD i Saudijske Arabije, sporazum bi mogao da omogući izgradnju postrojenja za obogaćivanje uranijuma u ​​Saudijskoj Arabiji.

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Međutim, pojedini američki zakonodavci iz obje stranke i izraelski zvaničnici izrazili su zabrinutost zbog civilnog nuklearnog projekta u Saudijskoj Arabiji, strahujući da bi on na kraju mogao dovesti do razvoja nuklearnog oružja.

(Srna)