Logo

Ukradene pare iz vozila, uhapšen Banjalučanin

Autor:

ATV redakcija
22.07.2026 09:39

Komentari:

0
Полиција Републике Српске
Foto: ATV

Iz otključanog vozila u Banjaluci ukraden je novac, a policajci su uhapsili osumnjičenog, saopšteno je iz PU Banjaluka.

Banjalučanin N.S. se tereti za krađu.

Полиција ротација

Svijet

Pijani Srbin napravio karambol u Grčkoj: Vozio u kontrasmjeru, sudario se sa taksijem

"Osumnjičen je da je u periodu od 20. jula do trenutka prijave iz otključanog putničkog vozila Banjaluci ukrao novac u određenom iznosu", rekli su iz policije.

Nakon kompletiranja i dokumentovanja predmeta, protiv N.S. će Okružnom javnom tužilaštvu biti podnesen izvještaj.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Krađa

Banjaluka

PU Banjaluka

hapšenje

Policija

Komentari (0)

Više iz rubrike

Службеници СИПА-е

Hronika

Nastavak akcije "Indeks": Pao još jedan osumnjičeni

49 min

0
Аутомобил уништен након саобраћајне несреће.

Hronika

Teška saobraćajna nesreća u BiH: Povrijeđeni prevezeni u bolnicu

1 h

0
Туча Рогоушићи 21.7.2026.

Hronika

Obustavljen saobraćaj u Rogoušićima zbog fizičkog sukoba više lica

15 h

1
Аутомобил потпуно смрскан након саобраћајне несреће у близини Грачанице.

Hronika

Saobraćaj potpuno obustavljen zbog nezgode: Jedna osoba povrijeđena

19 h

0

  • Najnovije

10

14

Donald Tramo odobrio nuklearni sporazum sa Saudijskom Arabijom

10

12

Nevjerovatan skandal: Bolovala 19 godina, pa tužila državu

10

05

Kraj jula donosi preokret za četiri horoskopska znaka

10

04

Kada i kako bi moglo nestati čovječanstva?

09

45

Upao u lokal u Zvorniku: Uhapšen Sarajlija zbog teške krađe

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima