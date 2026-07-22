Ukradene pare iz vozila, uhapšen Banjalučanin

Autor:ATV redakcija
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Iz otključanog vozila u Banjaluci ukraden je novac, a policajci su uhapsili osumnjičenog, saopšteno je iz PU Banjaluka.
Banjalučanin N.S. se tereti za krađu.
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"Osumnjičen je da je u periodu od 20. jula do trenutka prijave iz otključanog putničkog vozila Banjaluci ukrao novac u određenom iznosu", rekli su iz policije.
Nakon kompletiranja i dokumentovanja predmeta, protiv N.S. će Okružnom javnom tužilaštvu biti podnesen izvještaj.
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