Ukradene pare iz vozila, uhapšen Banjalučanin

Iz otključanog vozila u Banjaluci ukraden je novac, a policajci su uhapsili osumnjičenog, saopšteno je iz PU Banjaluka.

Banjalučanin N.S. se tereti za krađu.

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"Osumnjičen je da je u periodu od 20. jula do trenutka prijave iz otključanog putničkog vozila Banjaluci ukrao novac u određenom iznosu", rekli su iz policije.

Nakon kompletiranja i dokumentovanja predmeta, protiv N.S. će Okružnom javnom tužilaštvu biti podnesen izvještaj.