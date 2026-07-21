Obustavljen saobraćaj u Rogoušićima zbog fizičkog sukoba više lica

Autor:ATV redakcija
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Na magistralnom putu Sarajevo–Sokolac, u mjestu Rogoušići, došlo je do potpune obustave saobraćaja nakon fizičkog sukoba više lica, javlja dopisnik Srne.
U koloni su brojni putnički automobili, autobus i svatovska kolona, dok je na terenu prisutna policija.
Za sada nema zvaničnih informacija o okolnostima sukoba, a više informacija očekuje se nakon policijskog uviđaja, prenosi Srna
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