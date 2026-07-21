Obustavljen saobraćaj u Rogoušićima zbog fizičkog sukoba više lica

Foto: Srna

Na magistralnom putu Sarajevo–Sokolac, u mjestu Rogoušići, došlo je do potpune obustave saobraćaja nakon fizičkog sukoba više lica, javlja dopisnik Srne.

U koloni su brojni putnički automobili, autobus i svatovska kolona, dok je na terenu prisutna policija. Za sada nema zvaničnih informacija o okolnostima sukoba, a više informacija očekuje se nakon policijskog uviđaja, prenosi Srna

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.