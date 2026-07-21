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Obustavljen saobraćaj u Rogoušićima zbog fizičkog sukoba više lica

Autor:

ATV redakcija
21.07.2026 19:06

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Туча Рогоушићи 21.7.2026.
Foto: Srna

Na magistralnom putu Sarajevo–Sokolac, u mjestu Rogoušići, došlo je do potpune obustave saobraćaja nakon fizičkog sukoba više lica, javlja dopisnik Srne.

U koloni su brojni putnički automobili, autobus i svatovska kolona, dok je na terenu prisutna policija.

Za sada nema zvaničnih informacija o okolnostima sukoba, a više informacija očekuje se nakon policijskog uviđaja, prenosi Srna

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Tagovi :

Tuča

Sukob

obustavljen saobraćaj

Policija

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