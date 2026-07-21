Potresni detalji tragedije: Majka dovela djecu na bazen, pa ugledala kako muškarac nosi tijelo njenog djeteta

Autor:ATV redakcija
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Juče se u akva-parku u Smederevu dogodila stravična tragedija kada se utopilo dijete.
Kako saznaje Telegraf.rs, majka je juče na bazene došla sa šestoro djece, a ubrzo im se pridružio i otac. Mališani su se sve vrijeme bezbrižno igrali i kupali u dječijem bazenu, kada se u sekundi sve pretvorilo u pakao.
Hronika
Ubica majke i brata izolovan i vezan zbog sigurnosti drugih zatvorenika
Nesrećna majka je u jednom trenutku čula dramatičan vrisak koji je odjeknuo akva-parkom. Kada je podigla pogled, ugledala je jeziv prizor - nepoznati muškarac već je nosio beživotno tijelo njenog djeteta izvučeno iz vode.
Na licu mjesta odmah je započeta dramatična borba za život mališana. Ekipe Hitne pomoći duže od sat vremena pokušavale su reanimaciju na samim bazenima, dok su roditelji i prisutni posjetioci u šoku i suzama posmatrali nadljudske napore ljekara. Nažalost, uprkos svim naporima, dječaku nije bilo spasa.
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