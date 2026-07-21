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U rijeci Savi pronađena tijela dva strana državljana

Autor:

ATV redakcija
21.07.2026 11:36

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Ријека Сава
Foto: Pixabay/GoranH

U rijeci Savi u Hrvatskoj pronađena su tijela dvojice nestalih stranih državljana, a za trećim je nastavljena potraga.

Trojica stranih državljana nestala su u rijeci Savi na području opštine Rugvica, nedaleko od Zagreba u nedjelju, 19. jula, kada su ušli u rijeku kod mjesta Okunšćak.

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Potraga za trećim nestalim sužava se na područje gdje su pronađena dva tijela, prenose hrvatski mediji.

Prema nezvaničnim informacijama HRT-a, u rijeci Savi nestalo je troje stranih državljana iz Egipta.

(Srna)

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Hrvatska

pronađena tijela

Rijeka Sava

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