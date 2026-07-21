U rijeci Savi pronađena tijela dva strana državljana

Autor:ATV redakcija
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U rijeci Savi u Hrvatskoj pronađena su tijela dvojice nestalih stranih državljana, a za trećim je nastavljena potraga.
Trojica stranih državljana nestala su u rijeci Savi na području opštine Rugvica, nedaleko od Zagreba u nedjelju, 19. jula, kada su ušli u rijeku kod mjesta Okunšćak.
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Potraga za trećim nestalim sužava se na područje gdje su pronađena dva tijela, prenose hrvatski mediji.
Prema nezvaničnim informacijama HRT-a, u rijeci Savi nestalo je troje stranih državljana iz Egipta.
(Srna)
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