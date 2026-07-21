Detalji napada u Trebinju: Pijan i drogiran ušao u stanicu i nasrnuo na policajca

Autor:ATV redakcija
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U Policijskoj stanici Trebinje juče se dogodio incident kada je muškarac hladnim oružjem napao policijskog službenika, potvrdio je za ATV načelnik Policijske uprave Trebinje Siniša Laketa.
Incident se dogodio kada je to lice dobrovoljno pristupilo u policijsku stanicu radi izdavanja izvoda iz registra novčanih kazni.
Najvjerovatnije nezadovoljan iznosom novčane kazne, ali i pod uticajem alkohola i opijata, napadač je iznenada krenuo hladnim oružjem na policajca.
"Policijski službenik je upotrijebio silu srazmjernu napadu koji je prijetio, nakon čega je to lice odmah lišeno slobode. O svemu je obaviješteno Okružno javno tužilaštvo Trebinje", rekao je Laketa za ATV.
Prema posljednjim informacijama, uhapšeni muškarac je nakon policijske obrade sproveden na Psihijatrijsko odjeljenje Bolnice u Trebinju.
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