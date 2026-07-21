U saobraćajnoj nesreći u Trebinju dijete zadobilo teške povrede

Na području Trebinja juče su evidentirane tri saobraćajne nesreće, a u jednoj od njih teške povrede je zadobilo dijete.

U pomenutoj saobraćajnoj nesreći su učestvovali motocikl marke „Piaggio Beverly“, kojim je upravljala osoba inicijala R.A. i pješak - maloljetno dijete, koje je zadobilo teške tjelesne povrede - navodi se u saopštenju PU Trebinje.

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O navedenom događaju je obaviješteno Okružno javno tužilaštvo u Trebinju, a policijski službenici nastavljaju dalji rad.