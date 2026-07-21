Nakon svađe sa policajcem u Trebinju, počeo da prijeti nožem

Policija u Trebinju uhapsila je osobu inicijala N. P. zbog sumnje na krivično djelo ''Napad na službeno lice''.

Naime, osoba je sinoć nepozvana ušla u prostorije PS Trebinje i nakon kraćeg razgovora sa policajcem, počela da prijeti nožem.

Brzom reakcijom policijskog služebenika napadač je odmah stavljen pod kontrolu i uhapšen.

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"O događaju je obaviješteno Okružno javno tužilaštvo u Trebinju koje je policijskim službenicima naložilo da preduzmu sve mjere i radnje s ciljem dokumentovanja krivičnog djela „Napad na službeno lice u vršenju službene radnje“ - navodi se u saopštenju PU Trebinje.

Kazna za pomenuto krivično djelo izvršeno na ovakav način je kazna zatvora od šest mjeseci do pet godina.