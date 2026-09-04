Počela predizborna kampanja - plakati i bilbordi zalijepljeni, slogani okačeni

Plakati i bilbordi zalijepljeni, slogani okačeni..Kandidati uveliko krenuli po glasove. Nema više zagrijavanja počela je izborna trka. Ko će u Palatu Republike, ko u Predsjedništvo, a ko po koliko poslaničkih mandata računice već svi imaju.

SNSD je krenuo ispred Palate Republike. Milorad Dodik sa stranačkim rukovodstvom, uz prve plakate, kaže, pobjedu očekuju na svim nivoima.

,,I sada je znao i sada nas šalje u jednu pobjedu i kontinuitet Vlade, da nastavimo sa našim borcima, porodicama, ulaganjima, Republikom Srpskom. Malo bi bilo i dva sada da pričamo šta je sve uradio SNSD u ovih 20 godina’’, rekao je Savo Minić, kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske.

,,Vjerujte, stići ćemo opet u sve dijelove svijeta, reći ćemo šta je istina o Republici Srpskoj, branićemo njene interese na svakom mjestu na planeti, kao što ću to raditi u Sarajevu..opet znajući da iza mene čvrst tim na čelu sa Miloradom Dodikom. Imaćemo predsjednika Republike koji zna važnost Republike’’, rekla je Željka Cvijanović, kandidat za srpskog člana Predsjedništva BiH.

,,Kampanja koja nas čeka, počinje danas i traje do 4. kada treba da proglasimo pobjedu na svim nivoima. Kada treba da proglasimo predsjendika Republike Savu Minića, Željka Cvijanović da odnese jednu od najvećih pobjeda, a SNSD koji u ovom trenutku ima 40%podrške u Republici Srpskoj da pomete svoju političku konkurenciju", rekao je Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a.

Savi Miniću i Željki Cvijanović nakon dugotrajnih pregovora opozicije na crtu izlaze Branko Blanuša i Marinko Božović. SDS će probati da opravda povjerenje značajnog dijela opozicionog bloka sloganom „Pravda se vraća u Srpsku".

,,Republici Srpskoj su potrebne promjene i ljudi u Republici Srpskoj su željni pravde! To se osjeća na svakom koraku kada je u pitanju obični čovjek, građanin Republike Srpske, kada su u pitanju ostvarenja onih osnovnih , zakonski definisanih prava’’, rekao je Branko Blanuša, kandidat SDS-a za predsjednika Republike Srpske.

,,Kao što naš slogan kaže da se pravda vraća u Srpsku jeste da se pravda vraća u Srpsku, Vraćanje povjerenja u institucije Srpske u skladu sa Ustavom i zakonom. Ono što se zove isjrena i prava borba protiv kriminala i korupcije", rekao je’Marinko Božović, kandidat SDS-a, za srpskog člana Predsjedništva BiH.

Nakon što je odustao od toga da će sigurno biti kandidat opozicije za predsjednika Republike, Draško Stanivuković izmislio je izbor još jedne funkcije na opštim izborima i ide sa sloganom "Sigurno premijer". Pokret Sigurna Srpska jednostrano je potpisao Ugovor s narodom.

,,Narednih 30 dana neću se vraćati kući. Obilazićemo Republiku Srpsku kamperima. To će nam biti kancelarija, to će nam biti radna soba. Umjesto tribina imaćemo kampove. Reći ćemo narodu svaki dan gdje stojimo, gdje noćimo, gdje se okupljamo i gdje se budimo“, rekao je Draško Stanivuković, predsjednik Pokreta Sigurna Srpska.

Iako je opozicija komunicirala da je postigla dogovor u vezi s nastupom na izborima i nakon izbora, plan za prvih 100 dana vlasti, danas je predstavila i Jelena Trivić.

Ujedinjena Srpska prvi izborni skup ostavila je za večeras, startuju iz Gradiške. Iz stranke su poručili da će u narednim sedmicama pažnju usmjeriti na predstavljanje svojih političkih stavova i programa građanima. Socijalisti Petra Đokića, DEMOS-a i NDP snage su spojili. Zajedno idu po mandate, kampanju otvaraju iz Bijeljine.

,,Da radimo što više i stvaramo što više. SP je uvijek bila opredijeljenja za najviše narodne interese, boreći se za ideju socijalne pravde, boreći se za opšti napredak i razvoj’’, rekao je Petar Đokić, predsjednik SP-a.

,,Pod sloganom ,,Složno za Srpsku'', što ukazuje na snagu, sabornost , jedinstvo u ovim teški vremenima kada smo odlučili da složno , jedinstveno krenemo u nove pobjede", rekao je ’Bojan Šapurić, predsjednik NDP-a.

,,Građanima šaljemo poruku da samo zajedno možemo da dođemo do ciljeva koji se ne razlikuju mnogo kod svih političkih opcija. Republike Srpske je prije svega i iznad svega", rekao je Nedeljko Čubrilović, predsjednik DEMOS-a.

Bez skrivanja ambicija krenuo je i SPS. Goran Selak sa Trga Krajine ispostavio je i izbornu računicu, sedam poslanika u Narodnoj skupštini i jedan mandat u Parlamentu BiH. odakle je poručio da sve politike SPS.a za cilj ima snažnu, samoodrživu i razvijenu Republiku Srpsku.Koalicija DNS-a i NPS-a startala je iz Prijedora. Izbornu platformu, kažu, zasnivaju u tri pravca.

,, Prvi je očuvanje ustavnih nadležnosti Republike Srpske zasnovanih na Dejtonskom mirovnom sporazumu, ekonomski prosperitet građana te regionalnu i međunarodnu saradnju”, rekao je Stevica Dronjak, kandidat DNS-a za Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH.

,,NPS, ali i ja lično, ćemo se zalagati za integritet institucija Republike Srpske, očuvanje nadležnosti, ali i jačanje ekonomskih prilika’’, rekla je Olivera Brdar Mirković, kandidat NPS-a za Narodnu skupštinu Republike Srpske.

Svoje mjesto pod suncem prvi put samostalno traži i Vlado Đajić, ali bez pokušaja kad su u pitanju inokosne funkcije. Sam, odnosno izvan dosadašnjeg PDP-a, će i Igor Crnadak koji je izjavio da će koalicija Pravda i red i njegov PDP Republike Srpske biti najveće iznenađenje izbora. Nebojša Vukanović boriće se za mjesto člana Predsjedništva BiH. Iz privatnih razloga, danas nije startao kampanju.

Tako je počelo. Plakatima, programima, računicom mandata i obećanjima. Do 4. oktobra biće ih još mnogo. Stranke imaju mjesec dana, birači jedan da kažu kome su povjerovali.